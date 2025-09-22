أخبار|سوريا

قصة الشرع وأميركا من مطلوب بـ10 ملايين إلى منصة الأمم المتحدة

الرئيس أحمد الشرع يلتقي وفدًا من الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية،المصدر: سانا
الرئيس أحمد الشرع يلتقي وفدا من الجالية السورية بالولايات المتحدة (سانا)
Published On 22/9/2025
|
آخر تحديث: 10:58 (توقيت مكة)

حفظ

قبل عام فقط، لو حاول الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة نيويورك، لكان قد عرض نفسه لخطر الاعتقال، فقد كانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، بسبب تزعمه جبهة النصرة التي أصبحت لاحقا هيئة تحرير الشام وارتباطاته بتنظيم القاعدة.

واليوم، الشرع في أميركا وتحديدا في نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأول رئيس سوري يزور الولايات المتحدة منذ عام 1967.

وقد لفتت هذه الزيارة التاريخية انتباه مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الحدث بشكل واسع.

فقد وصف مغردون رحلة الرئيس الشرع من السجن الأميركي بالعراق إلى منصة الأمم المتحدة، وهو محاط بمواكبة رئاسية، بأنها مفارقة كبيرة تستحق التأمل، لكنها ليست نموذجا للتقليد، فالأمر لم يكن مجرد رحلة أو سلسلة خطوات، وليست مصادفة أو لعبة حظ.

وعلق آخرون قائلين إن الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" كان مطلوبا رسميا للولايات المتحدة، ففي 16 مايو/أيار 2013 أُدرج اسمه على قوائم المطلوبين، وفي 10 مايو/أيار 2017 أعلنت واشنطن عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقاله أو إدانته. واليوم، في 21 سبتمبر/أيلول 2025، يقف الشرع في واشنطن بصفته رئيسا لسوريا.

إعلان

وكتب أحد المعلقين "الرئيس أحمد الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأميركية بعدما كانت هناك مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه".

وأضاف ناشطون أن الدرس الوحيد الذي يمكن أن يستفيده الإنسان من قصة الشرع هو أنك إذا أردت تحقيق إنجازات كبيرة، لا بد لك من المغامرة وخوض المخاطر، إذا كانت طموحاتك عالية.

ورأى آخرون أن سوريا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة. فزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أميركا ليست مجرد رحلة دبلوماسية، بل هي رسالة أمل بأن أبواب المستقبل بدأت تفتح أمام السوريين، بعد سنوات من القتل والتشريد.

كما أشاد مدونون باختيار الشرع للظهور في برنامج "60 دقيقة" الأميركي تزامناً مع زيارته إلى نيويورك، معتبرين أن دهاء اختيار البرنامج الأكثر مشاهدة، وتوقيت عرض المقابلة مع سيادة الرئيس فيه، يعكس فناً سياسياً رفيعاً. ففي الوقت الذي يتجول فيه الشرع في واشنطن، تبث مقابلته في أميركا صفعة للانفصاليين والفلول.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان