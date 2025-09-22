قصة الشرع وأميركا من مطلوب بـ10 ملايين إلى منصة الأمم المتحدة

قبل عام فقط، لو حاول الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة نيويورك، لكان قد عرض نفسه لخطر الاعتقال، فقد كانت الولايات المتحدة قد رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه، بسبب تزعمه جبهة النصرة التي أصبحت لاحقا هيئة تحرير الشام وارتباطاته بتنظيم القاعدة.

واليوم، الشرع في أميركا وتحديدا في نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كأول رئيس سوري يزور الولايات المتحدة منذ عام 1967.

صورة جماعية للرئيس الشرع مع الجالية السورية في الولايات المتحدة الأمريكية#الرئيس_الشرع_في_نيويورك #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/xLq9nojiPc — الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) September 22, 2025

وقد لفتت هذه الزيارة التاريخية انتباه مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الحدث بشكل واسع.

فقد وصف مغردون رحلة الرئيس الشرع من السجن الأميركي بالعراق إلى منصة الأمم المتحدة، وهو محاط بمواكبة رئاسية، بأنها مفارقة كبيرة تستحق التأمل، لكنها ليست نموذجا للتقليد، فالأمر لم يكن مجرد رحلة أو سلسلة خطوات، وليست مصادفة أو لعبة حظ.

في رحلته من السجن الأميركي بالعراق إلى منصة الأمم المتحدة، محاطا بمواكبة رئاسية، يرسم الرئيس أحمد الشرع مفارقة كبيرة، بحاجة للتأمل، لكن ليس للتقليد، فالأمر لم يكن مجرد رحلة وخطوات، ولا هي لعبة حظ. — لقاء مكي (@liqaa_maki) September 21, 2025

وعلق آخرون قائلين إن الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" كان مطلوبا رسميا للولايات المتحدة، ففي 16 مايو/أيار 2013 أُدرج اسمه على قوائم المطلوبين، وفي 10 مايو/أيار 2017 أعلنت واشنطن عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقاله أو إدانته. واليوم، في 21 سبتمبر/أيلول 2025، يقف الشرع في واشنطن بصفته رئيسا لسوريا.

إعلان

وكتب أحد المعلقين "الرئيس أحمد الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأميركية بعدما كانت هناك مكافأة لمن يدلي بمعلومات عنه".

سبحان المعزّ الذي يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. رئيس الجمهورية العربية السورية الرئيس أحمد الشرع يصل إلى الولايات المتحدة؛ الدولة التي وضعت 10 ملايين دولار مقابل رأسه، والآن يُستقبل في عاصمتها بالسجاد الأحمر باعتباره رئيس جمهورية. pic.twitter.com/57LWLkYzHK — مصطفى كامل (@mustafakamilm) September 21, 2025

وأضاف ناشطون أن الدرس الوحيد الذي يمكن أن يستفيده الإنسان من قصة الشرع هو أنك إذا أردت تحقيق إنجازات كبيرة، لا بد لك من المغامرة وخوض المخاطر، إذا كانت طموحاتك عالية.

ورأى آخرون أن سوريا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة. فزيارة الرئيس أحمد الشرع إلى أميركا ليست مجرد رحلة دبلوماسية، بل هي رسالة أمل بأن أبواب المستقبل بدأت تفتح أمام السوريين، بعد سنوات من القتل والتشريد.

الرئيس الزعيم أحمد الشرع 🇸🇾

في امريكا🇺🇸 من المطلوب رقم واحد في أمريكا🇺🇸

الى رئيس يزورهم و يفرشون له السجاد الأحمر سبحان الله،، يعزّ من يشاء، ويذلُ من يشاء ،، — 🇸🇦 بنت سلمان🇸🇦 (@Reyo1727) September 21, 2025

كما أشاد مدونون باختيار الشرع للظهور في برنامج "60 دقيقة" الأميركي تزامناً مع زيارته إلى نيويورك، معتبرين أن دهاء اختيار البرنامج الأكثر مشاهدة، وتوقيت عرض المقابلة مع سيادة الرئيس فيه، يعكس فناً سياسياً رفيعاً. ففي الوقت الذي يتجول فيه الشرع في واشنطن، تبث مقابلته في أميركا صفعة للانفصاليين والفلول.