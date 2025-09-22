عراقجي: لن نستجيب للغة الضغط بشأن أنشطتنا النووية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، أن بلاده تعتقد أن الدبلوماسية يمكنها حل النزاع بشأن ملف بلاده النووي، قائلا لقد "اختبروا إيران مرارا، وأدركوا أننا لا نستجيب للغة الضغط والتهديد".

وقال عراقجي، للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن الوقت حان بالنسبة للغرب للاختيار بين التعاون أو المواجهة فيما يتعلق بالنزاع المستمر منذ عقود مع الغرب بشأن طموحات طهران النووية.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن مصالح المنطقة ومنع الانتشار النووي تتطلب إيجاد حل دبلوماسي، وأن طهران مستعدة لذلك، معربا عن أمله في التوصل خلال اجتماعات نيويورك إلى حل "وإلا سنتخذ الإجراءات اللازمة"، وفق قوله.

والجمعة الماضي، قال عراقجي إنه قدم للقوى الأوروبية مقترحا "مبتكرا وعادلا ومتوازنا" بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وكتب عراقجي على منصة إكس أن المقترح الذي قُدم إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين.

وقد أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الشهر الماضي عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذ تتهم طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم معها في عام 2015، بهدف منعها من صنع سلاح نووي.

كما فشل مجلس الأمن الدولي، الجمعة الماضي، في تبني مشروع قرار بتمديد تعليق العقوبات الدولية على إيران، مما يعني موافقة على إعادة فرض العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي.

واعتبر المندوب الإيراني بالأمم المتحدة أن دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تتحمل المسؤولية بعد ما وصفه بالتصعيد الذي بدأته، وعن الأزمة التي ستنجم عنه.

ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من الشهر الجاري بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كافٍ.

ويتوقع إعادة فرض العقوبات ما لم تتح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيشارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إطلاق مفاوضات جديدة.