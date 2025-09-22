وزيرة خارجية بريطانيا: لا مكان لحماس في مستقبل فلسطين

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أنه لا مكان لحركة حماس في مستقبل فلسطين، وذلك بعد يوم من اعتراف بلادها إلى جانب أستراليا وكندا والبرتغال بدولة فلسطين.

وقالت الوزيرة البريطانية إنها أوضحت لنظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر أن الاعتراف بفلسطين أفضل طريقة لاحترام أمن إسرائيل وكذلك فلسطين.

وقالت إنها أبلغته بأنه لا ينبغي له ولحكومته أن يضموا أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد تصريحات المسؤولين عن عزمهم القيام بعملية الضم كرد على اعتراف دول غربية بدولة فلسطين.

وأعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال أعلنت -أمس الأحد- الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك عشية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ما يشكّل تحولا تاريخيا في سياسة هذه الدول الحليفة تقليديا لإسرائيل، ويأتي بعد نحو عامين على اندلاع الحرب في قطاع غزة.

وقبيل ذلك بساعات، صرح ديفيد لامي نائب رئيس الوزراء البريطاني بأن أي قرار للاعتراف بدولة فلسطينية لا يعني قيام هذه الدولة على الفور، مؤكدا أن الاعتراف يجب أن يكون جزءا من عملية سلام أوسع.

وذكر لامي لشبكة سكاي نيوز أن "أي خطوة للاعتراف بها تنبع من رغبتنا في الحفاظ على فرص حل الدولتين".

وقد أثارت هذه الخطوة التي أقدمت عليها دول غربية، انتقادات حادة في إسرائيل حيث قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو-المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة– أمس الأحد، إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وذلك في رسالة بالفيديو موجّهة إلى قادة بريطانيا وأستراليا وكندا، بعدما تعهّد في وقت سابق من نفس اليوم خوض مواجهة في الأمم المتحدة، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية يهدد وجود الدولة العبرية.

واعتبرت سفارة إسرائيل في لندن أن اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية "مكافأة للإرهاب ويضر بفرص السلام في المنطقة".

ووصفت الولايات المتحدة الأحد الخطوة بأنها "استعراضية"، حيث قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لم يكشف عن هويته "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة".

في المقابل رحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بهذه الخطوة التي وصفتها حركة حماس بأنه "انتصار للحق الفلسطيني".

وأعلنت نحو 11 دولة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، أمس الأحد واليوم الاثنين، بالتزامن مع عقد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988.