اقتحم نحو 300 مستوطنا، صباح اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار فعاليات إحياء ما يسمى عيد "رأس السنة العبرية".

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات المسجد، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، من بينها الغناء والتصفيق والتشويش على المواطنين، إضافة إلى النفخ في البوق، في ظل إجراءات عسكرية مشددة عند بوابات الأقصى والبلدة القديمة.

