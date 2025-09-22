ماكرون يعلن اعتراف فرنسا رسميا بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف بلاده رسيما بدولة فلسطين، وذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل تسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انطلق في نيويورك مساء اليوم الاثنين.

وقال ماكرون إنه لم يعد بوسعنا الانتظار للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأضاف "نتحمل مسؤولية جماعية لفشلنا حتى الآن في بناء سلام عادل بالشرق الأوسط".

وأشار ماكرون إلى أن وعد إقامة دولة عربية في فلسطين لم يتحقق بعد، وعلينا واجب رسم طريق السلام في الشرق الأوسط، وفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على إمكانية تحقيق حل الدولتين.

وقال إن إسرائيل تواصل عملياتها في غزة بهدف معلن هو تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن حياة آلاف الغزيين لا تزال تدمر. وتابع أنه "لا مبرر لما يحدث في غزة ويجب إنهاء الحرب لإنقاذ الأرواح".

وأعرب عن تعاطفه مع الإسرائيليين، وطالب بالإفراج غير المشروط عن الأسرى المحتجزين لدى حماس.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود إن مؤتمر حل الدولتين فرصة تاريخية لتحقيق السلام.

وأضاف الوزير السعودي في كلمته أمام المؤتمر أن "إسرائيل تواصل ارتكاب جرائمها الوحشية في غزة وانتهاكاتها في الضفة والقدس الشريف"، داعيا بقية الدول لاتخاذ الخطوة التاريخية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

تصريحات غوتيريش

وبدوره اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن حل الدولتين يتطلب قرارات صعبة وقيادة جريئة من كل الأطراف، مؤكدا أن هذا الحل يتسق مع القانون الدولي ويحظى بتأييد المجتمع الدولي والجمعية العامة

وشدد غوتيريش في كلمته أمام المؤتمر أنه لا سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين، لافتا إلى أن إقامة دولة للفلسطينيين ليست مكافأة بل حق، مطالبا بأن تكون مدينة القدس عاصمة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

إعلان

وقال إن على من يعرقل مسار حل الدولتين الإجابة عن سؤال أساسي هو ما البديل، وطالب بتجديد الالتزام بحل الدولتين قبل فوات الأوان.

ودعا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ورأى أنه "لا مبرر لما وقع في 7 أكتوبر 2023 ولا للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

كما أكد أنه لا مبرر لما يحدث في الضفة الغربية ولاستمرار إقامة المستوطنات فيها.

كلمة عباس

أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فدعا ،في كلمته أمام المؤتمر عبر تقنية الفيديو، الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى القيام بذلك، وقال " اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود وما زلنا نعترف بذلك".

وأكد عباس الاستعداد للعمل مع الشركاء لتنفيذ خطة السلام ضمن جدول محدد، ودعا إسرائيل للجلوس إلى طاولة المفاوضات لوقف شلال الدم، وخاطب الإسرائيليين " مستقبلنا ومستقبلكم يكمن في السلام. نرفض الخلط بين التضامن مع القضية الفلسطينية والعداء للسامية الذي نرفضه انطلاقا من مبادئنا".

كما أكد الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام من انتهاء الحرب في غزة، ووضع قانون انتخاب يرفض مشاركة أي طرف لا يلتزم بالشرعية الدولية.

وشدد عباس ،الذي حرمته الولايات المتحدة الحصول على تأشيرة لحضور المؤتمر،" نريد دولة غير مسلحة قائمة على التعددية والتداول السلمي للسلطة، منوها إلى أن حماس لن يكون لها دور في غزة وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية.

وأشاد الرئيس الفلسطيني بالوساطة المصرية القطرية الأميركية، وثمن مواقف مصر والأردن الرافضة للتهجير، كما دان الاعتداء الغاشم على سيادة دولة قطر الشقيقة ودول عربية أخرى.

وقال إن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين يجب أن تتوقف فورا، معتبرا أن جرائم الحصار والتجويع ليست وسيلة لتحقيق الأمن، وطالب بإدخال المساعدات لغزة وانسحاب الاحتلال منها والإفراج عن الأسرى.

وقال عباس في خطاب في الامم المتحدة عبر تقنية الفيديو "لن يكون لحماس دور في الحكم وعليها وغيرها من الفصائل تسليم السلاح للسلطة الفلسطينية".

وانطلق مساء الاثنين بنيويورك المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية وتنفيذ حل الدولتين تحت رئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، وسط موجة من الاعترافات بدولة فلسطين، اعتبرتها أسكتلندا خطوة مهمة لكنها غير كافية، ورفض أميركي لها.

ومن المتوقع أن تشهد القمة، التي تُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتراف 10 دول رسميا بدولة فلسطينية، وذلك بعد يوم من اعتراف مماثل صدر عن بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال.