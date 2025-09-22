عاجل | بوتين: حذرنا الغرب مرارا لكن مبادراتنا لم تلق ردا واضحا

بوتين: حذرنا الغرب مرارا لكن مبادراتنا لم تلق ردا واضحا

بوتين: الوضع في مجال الاستقرار الاستراتيجي مستمر في التراجع

بوتين: الغرب يسعى إلى تقويض التكافؤ العالمي ويحاول تحقيق التفوق المطلق

بوتين: تصرفات الغرب أدت إلى تقويض أسس العلاقات البناءة بين القوى النووية

بوتين: رفض معاهدة ستارت الجديدة بشكل كامل سيكون خطوة خاطئة

بوتين: روسيا مستعدة للرد على أي تهديدات استراتيجية لا بالكلام بل بإجراءات عسكرية تقنية

بوتين: روسيا مستعدة بعد انتهاء سريان مفعول ستارت للالتزام سنة كاملة ببنود هذه الاتفاقية

بوتين: روسيا غير مهتمة بسباق التسلح

