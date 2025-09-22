أخبار|آسيا

زعيم كوريا الشمالية: أحمل ذكريات طيبة عن ترامب والحوار مع أميركا ممكن

PANMUNJOM, SOUTH KOREA - JUNE 30 (SOUTH KOREA OUT): A handout photo provided by Dong-A Ilbo of North Korean leader Kim Jong Un and U.S. President Donald Trump inside the demilitarized zone (DMZ) separating the South and North Korea on June 30, 2019 in Panmunjom, South Korea. U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong-un briefly met at the Korean demilitarized zone (DMZ) on Sunday, with an intention to revitalize stalled nuclear talks and demonstrate the friendship between both countries. The encounter was the third time Trump and Kim have gotten together in person as both leaders have said they are committed to the "complete denuclearization" of the Korean peninsula. (Handout photo by Dong-A Ilbo via Getty Images/Getty Images)
كيم (يمين) التقى ترامب ثلاث مرات خلال فترة رئاسته الأولى (غيتي)
Published On 22/9/2025
آخر تحديث: 05:51 (توقيت مكة)

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن بلاده لا ترى ما يمنع من الدخول في حوار مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن الإصرار على تخلي بلاده عن الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم في اجتماع مجلس الشعب الأعلى أمس الأحد، إنه لا يزال يحمل ذكريات طيبة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي التقاه ثلاث مرات في فترة رئاسته الأولى.

ونُسب إلى كيم قوله "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها السخيف بنزع سلاحنا النووي وقبلت بالواقع وأرادت تعايشا سلميا حقيقيا، فلا يوجد سبب يمنعنا من الجلوس إليها".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي، أن بناء الأسلحة النووية لحماية أمن البلاد في مواجهة التهديدات الخطرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هي مسألة وجود، مشيرا إلى أنه رفض المبادرات الأخيرة من واشنطن وسول للحوار، واصفا إياها بأنها غير صادقة لأن هدفهما ​​الأساسي المتمثل في إضعاف كوريا الشمالية وتدمير نظامها لم يتغير.

وقال كيم "العالم يدرك جيدا ما تفعله الولايات المتحدة بعد أن تُجبر دولة على التخلي عن أسلحتها النووية ونزع سلاحها. لن نتخلى أبدا عن أسلحتنا النووية".

وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة قرارات من مجلس الأمن الدولي تتضمن فرض عقوبات اقتصادية وحظرا على السلاح مما قلص تمويل التطوير العسكري، لكنها واصلت إحراز تقدم في بناء الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية القوية.

وقدّم الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ مبادرات سلام منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران الماضي، مؤكدا أن الحوار مع بيونغ يانغ ضروري، واقترح خطوات لبناء الثقة وإنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية في نهاية المطاف.

المصدر: وكالات

