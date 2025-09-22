زعيم كوريا الشمالية: أحمل ذكريات طيبة عن ترامب والحوار مع أميركا ممكن

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن بلاده لا ترى ما يمنع من الدخول في حوار مع الولايات المتحدة إذا توقفت واشنطن عن الإصرار على تخلي بلاده عن الأسلحة النووية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم في اجتماع مجلس الشعب الأعلى أمس الأحد، إنه لا يزال يحمل ذكريات طيبة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي التقاه ثلاث مرات في فترة رئاسته الأولى.

ونُسب إلى كيم قوله "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها السخيف بنزع سلاحنا النووي وقبلت بالواقع وأرادت تعايشا سلميا حقيقيا، فلا يوجد سبب يمنعنا من الجلوس إليها".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي، أن بناء الأسلحة النووية لحماية أمن البلاد في مواجهة التهديدات الخطرة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هي مسألة وجود، مشيرا إلى أنه رفض المبادرات الأخيرة من واشنطن وسول للحوار، واصفا إياها بأنها غير صادقة لأن هدفهما ​​الأساسي المتمثل في إضعاف كوريا الشمالية وتدمير نظامها لم يتغير.

وقال كيم "العالم يدرك جيدا ما تفعله الولايات المتحدة بعد أن تُجبر دولة على التخلي عن أسلحتها النووية ونزع سلاحها. لن نتخلى أبدا عن أسلحتنا النووية".

وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة قرارات من مجلس الأمن الدولي تتضمن فرض عقوبات اقتصادية وحظرا على السلاح مما قلص تمويل التطوير العسكري، لكنها واصلت إحراز تقدم في بناء الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية القوية.

وقدّم الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ مبادرات سلام منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران الماضي، مؤكدا أن الحوار مع بيونغ يانغ ضروري، واقترح خطوات لبناء الثقة وإنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية في نهاية المطاف.