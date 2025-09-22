روسيا تعلن مقتل 3 وإصابة 16 في هجوم أوكراني بالمسيّرات على القرم

قال سيرغي أكسيونوف رئيس شبه جزيرة القرم المعين من السلطات الروسية، إن هجوما نفذته أوكرانيا بالطائرات المسيرة على منطقة منتجعات بشبه الجزيرة أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 16.

وأدانت روسيا، التي أخذت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 وسط رفض دولي، الهجوم ووصفته بالعمل الإرهابي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية "في منطقة منتجعات بشبه جزيرة القرم حيث لا توجد أهداف عسكرية على الإطلاق، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما إرهابيا باستخدام طائرات مسيرة مزودة بحمولات شديدة الانفجار".

كما أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الهجوم ووصفته بأنه "عمل إرهابي آخر من أعمال نظام كييف".

وقالت لوكالة تاس للأنباء "يجب على حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي عند بحثهما عن المعتدي في القارة الأوروبية أن ينظرا في المرآة ليدركا ذلك".

وأضافت أن الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي يقودان أعمال زعزعة الاستقرار وانتشار الإرهاب في أوروبا بفضل دعمهما نظام كييف وتزويده بالأسلحة، على حد قولها.

ولم يصدر أي تعليق بعد من المسؤولين الأوكرانيين عن هذا الهجوم المفترض، ولم ترد كذلك أنباء عن الهجوم من مصادر مستقلة.