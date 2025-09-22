استنكر مسؤولون وسياسيون إسرائيليون -أمس الأحد- اعتراف المزيد من الدول بالدولة الفلسطينية، معتبرين أن أيام تحديد تلك الدول لمستقبل إسرائيل "قد ولت" وأن تلك الاعترافات هزيمة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الرد الوحيد على ما وصفها بـ"الخطوة المعادية" بزيادة الاعتراف بدولة فلسطين هو إعلان "السيادة على الضفة"، بإشارة إلى تعزيز احتلال الضفة المحتلة أصلا وفق مواثيق الأمم المتحدة.

كما شدد على ضرورة إزالة فكرة "الدولة الفلسطينية السخيفة إلى الأبد"، بحسب تعبيره، مشيرا إلى أن ما وصفه بأيام تحديد بريطانيا ودول أخرى لمستقبل إسرائيل قد ولت.

اعتقال عباس

بدوره، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخطوة بأنها "مكافأة للقتلة"، مطالبا بفرض السيادة على الضفة، و"سحق السلطة الفلسطينية بشكل كامل"، وفق قوله.

وقال إنه لو كان رئيسا للوزراء لاعتقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) في الحال، مضيفا "نحن لا نفعل شيئا للسلطة الفلسطينية، وهم يفعلون ما يريدون".

وردا على سؤال بشأن ما يتوجب على إسرائيل فعله بشأن الاعترافات، أجاب أن "نفكك السلطة، متهما الرئيس الفلسطيني بشن "إرهاب دولي".

فشل الحكومة

أما زعيم حزب الديمقراطييين يائير غولان، فقال إن الاعتراف بدولة فلسطين فشل سياسي ذريع لنتنياهو وسموتريتش، وخطوة مدمرة لأمن إسرائيل.

وأمس الأحد، أعلنت بريطانيا والبرتغال وكندا وأستراليا الاعتراف بدولة فلسطين، ليرتفع بذلك عدد الدول التي تعترف بها إلى 153 دولة من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

ومن المرتقب أن تعلن دول أخرى، بينها فرنسا وبلجيكا ولوكمسبورغ ومالطا، اعترافها بدولة فلسطين في الأيام القادمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وردا على تلك الاعترافات، حث وزراء إسرائيليون نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، على ضم الضفة الغربية المحتلة، وهو ما حذرت دول أوروبية إسرائيل من فعله.