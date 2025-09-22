تفاعل مع انتقاد كيم جونغ أون "هوس" أميركا بنزع نووي كوريا الشمالية

أثارت تصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأخيرة حول رفض بلاده التخلي عن ترسانتها النووية، وانتقاده للهوس الأميركي بنزع السلاح النووي الكوري الشمالي، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه التصريحات في ظل تزايد التوترات الإقليمية، حيث أكد كيم أن "العالم يعلم جيدا ما تفعله الولايات المتحدة بعد أن تجعل دولة ما تتخلى عن أسلحتها النووية"، مشددا على أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن ترسانتها النووية لأنها "مسألة حياة أو موت".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هوسها السخيف بنزع سلاحنا النووي، وقبلت بالواقع، وأرادت تعايشا سلميا حقيقيا، فلا يوجد سبب يمنعنا من الجلوس معها".

وبعد وراثته حكم كوريا الشمالية عن أبيه، افتتح كيم جونغ أون أولى تجارب البلاد النووية واستمر بها إلى عام 2022، معلنا أن كوريا الشمالية دولة نووية بامتياز.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سعت في فترته الأولى إلى فتح قنوات تفاوض مع الزعيم الكوري الشمالي، من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي لبلاده، في حين يخطط ترامب للقاء كيم مرة أخرى "في وقت ما"، مبقيا الباب مفتوحا للتفاوض.

وبخصوص التفاوض مع كوريا الجنوبية، اتخذ كيم موقفا حازما قائلا إنه "لن تكون هناك مفاوضات، الآن أو أبدا، لتبادل أي شيء مع دول معادية مقابل رفع العقوبات".

في المقابل، أظهر الرئيس الكوري الجنوبي موقفا أكثر مرونة، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية تنتج بين 15 و20 سلاحا نوويا إضافيا سنويا، وأن بلاده ستقبل باتفاق بين ترامب وكيم جونغ أون لتجميد هذا الإنتاج كإجراء مؤقت.

آراء متباينة

ورصد برنامج شبكات (2025/9/22) تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلت مع تصريحات كيم جونغ أون، ومنها ما كتبه عبد العزيز: "كوريا الشمالية فهمت الأمر جيدا، السلاح النووي هو الرادع الوحيد لأميركا وما دونه مجرد أوهام، وربما يجب علينا أيضا فهم هذا، وفهمكم كفاية".

وعلق أبو مالك بقوله: "كوريا الشمالية منغلقة والتعليم عندهم صفر على الشمال، إذا ما عندهم علماء ذرة من وين جابوا (من اين أتوا بـ) النووي؟ كوريا الشمالية مجرد ظاهرة صوتية وإعلامية فقط وتوهم العالم أنها بلد نووي".

بينما كتبت سلينا: "أشغلتنا كوريا الشمالية بالنووي ولا شفنا شي.. أميركا وكوريا الجنوبية يستفزونها (تستفزانها) بكل الطرق، وكيم جونغ أون يطلع يندد ويختفي، يا أخي اتحرك خلها تبرق وترعد".

وانتقد أحمد السياسة الأميركية قائلا: "عزلوا كوريا وفرضوا عقوبات وصوروها على أنها وحش يريد تدمير العالم فقط لينزعوا النووي منها، طيب وماذا عن ترسانتكم النووية؟ مصنوعة من الشوكولاتة لن تدمر العالم؟".

أما سعيد فعلق بسخرية: "أحلى حاجة أن كيم جونغ أون ولا شاغل باله بأي حاجة.. كل يومين يطلع يتصور مع أسلحته وطياراته ويكلم شعبه والعالم مع نفسه".

وقبل أيام، نشرت وسائل إعلام رسمية صورا لكيم جونغ أون يشرف على تدريبات عسكرية شملت طائرات مسيّرة وصواريخ، حيث ظهر واقفا أمام طائرة مسيّرة كبيرة تُشبه الطائرة الأميركية "ريبر".

وراقب كيم صواريخ تصيب أهدافها بدقة، وقال: "حصلنا على أسلحة سرية جديدة وحققنا تقدما كبيرا في البحث والتطوير الدفاعي، وعززنا قوتنا البحرية من خلال إنشاء مدمرات متعددة الأغراض".