مظاهرات واسعة في إيطاليا ورجال القانون يوجهون نداء من أجل غزة

من المنتظر أن تشهد اليوم الاثنين، عديد الساحات الإيطالية مظاهرات واسعة دعما لفلسطين وغزة كما أطلق أكثر من 200 رجل قانون وحقوقي إيطالي نداء من أجل إنهاء الإبادة في غزة.

وتجاوزت المظاهرات المعلنة المنتظرة في إيطاليا ليوم الإضراب العام، الذي دعت إليه نقابة (يو إس بي) اليوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول 2025، 75 مظاهرة والعدد في تزايد كل ساعة، في تعبئة غير مسبوقة وبأرقام استثنائية في تاريخ إيطاليا.

ودعا المنظمون إلى النزول إلى الساحات والميادين في عموم المدن الإيطالية من أجل الضغط على السلطات الإيطالية بهدف كسر كل أشكال التعاون مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعا المنظمون المعتصمين والمضربين إلى المطالبة بالدفاع عن غزة ووقف الإبادة، وقول "لا" لسباق التسلح والحروب، والوقوف إلى جانب أسطول الصمود العالمي المنطلق في هذه الساعات نحو غزة.

ومن المنتظر أن تعم المظاهرات عديد المدن الإيطالية على غرار ترينتو وبيرغامو وتورينو وميلانو وجنوة وبولونيا وفلورنسا وبيزا وبيروجيا وبيسكارا وليفورنو وكالياري وروما ونابولي وعشرات المدن الإيطالية الأخرى.

نداء من أجل غزة

من جهة أخرى وجه أكثر من 200 قانوني ومحام وحقوقي إيطالي نداء من أجل غزة جاء فيه، إنه "في مواجهة الأخبار المتعلقة بالانتهاك المنهجي والمستمر لحق الحياة ولحقوق الإنسان الأساسية الأخرى للسكان المدنيين في غزة، لم يعد الصمت خيارًا منذ زمن بعيد".

وأضاف النداء "بوصفنا رجال قانون، نشعر بواجب تذكير الجميع بأن الدولة الإيطالية، بموجب الدستور والقانون، ومن خلال التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات، اختارت حماية الحقوق الأساسية وملاحقة الجرائم الدولية".

"ونود تذكير الجميع بهذه الأسباب، بالتعاون مع ممثلي المحاماة والجامعات الراغبين في الانضمام، من خلال قراءة يومية في الجلسات التمهيدية لمقدمة نظام المحكمة الجنائية الدولية ولتوجيه نداء إلى جميع المؤسسات للمطالبة باحترام القانون والحقوق الأساسية للمدنيين.

إعلان

وقد وقع هذا النداء لحد الآن 238 من القضاة والمدعين والمحامين المشاركين من مختلف المحاكم والجامعات الإيطالية، والذين دعموا هذا النداء العلني من أجل العدالة واحترام الحقوق الأساسية لسكان غزة.