ترحيب عربي باعتراف دول غربية بالدولة الفلسطينية

رحبت دول ومنظمات عربية أمس الأحد بإعلان كندا وأستراليا وبريطانيا والبرتغال اعترافها بالدولة الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الخطوة تدعم تحقيق السلام بالمنطقة.

ووأعلنت السعودية ترحيبها بالخطوة، قائلة إن هذا يدل على الالتزام الجاد من الدول الصديقة بدعم مسار السلام والدفع باتجاه حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

من جانبها، رحبت قطر في بيان باعتراف الدول الغربية الأربع بالدولة الفلسطينية، قائلة إن هذه الخطوة تدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في المنطقة.

وقد دعت الدوحة دولا أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة بالاعتراف بدولة فلسطينية.

وبدورها، قالت الكويت إنها ترحب بإعلان الدول الغربية اعترافها بدولة فلسطين، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في تعزيز فرص السلام في المنطقة.

وشددت على ضرورة أن تحذو سائر الدول حذو البلدان المعترفة بدولة فلسطين، بما يسهم في إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ويحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة كافة.

كذلك اعتبرت البحرين أن هذه الاعترافات بادرة مهمة لدفع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.

كما أعربت سلطنة عمان عن ترحيبها بتلك الاعترافات، معتبرة أنها خطوة مهمة للغاية في سياق الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ قواعد الأمن بالمنطقة.

وجددت دعوتها للدول التي لم تقم بتلك الخطوة إلى القيام بها لتكفل للشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأما الأردن فقد قال إن الاعترافات تتماهى مع الإرادة الدولية المتزايدة لضرورة إنهاء الاحتلال وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.

ومن جانبه، رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بإعلان الدول الغربية الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، واصفا تلك المواقف بـ"الشجاعة".

وأكد أن "هذه الخطوة تمثل تطورًا تاريخيًا مهمًا نحو تحقيق العدالة والشرعية الدولية، وتجسيدًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومن أصل 193 دولة عضوا في المنظمة الدولية، ارتفع عدد البلدان المعترفة بدولة فلسطين إلى 153.

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة، بينها مالطا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الأممية.