ترامب يبحث مع قادة دول عربية وإسلامية الحرب على غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبحث مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية -غدا الثلاثاء- الحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت قناة 12 الإسرائيلية عن مصدرين إسرائيليين وصفتهما بالمطلعين -دون تسميتهما- قولهما إن "دعوة ترامب وُجهت إلى قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا، لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف التصعيد".

وأشار المصدران إلى أنّ الاجتماع سيجري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دون تفاصيل بخصوص جدول أعمال الاجتماع.

ولم يصدر تعقيب فوري بخصوص الاجتماع والمشاركة فيه من قِبل الدول التي ذكرتها القناة الإسرائيلية، ولا من البيت الأبيض.

ويأتي الاجتماع المفترض تزامنا مع توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن غدا، حيث سيلتقي ترامب في البيت الأبيض، وفق ما أعلن سابقًا، دون تحديد موعد اللقاء.

كما يأتي ذلك في وقت تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -وذلك بدعم أميركي- مما خلّف 65 ألفا و283 شهيدا، و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعةً قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160 فلسطينيا، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وأمس، أعلنت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا اعترافها بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول التي اتخذت هذه الخطوة إلى 152 دولة، من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة.

ومؤخرا، أعلنت 11 دولة، بينها مالطا وبريطانيا ولوكسمبورغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا وبلجيكا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري.

إعلان

ومن أصل 193 دولة عضوا في هذه المنظمة الدولية، باتت 152 دولة تعترف بدولة فلسطين التي أعلنها الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988.