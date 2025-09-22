جنود أوروبيون يصلون بولندا بعد انتهاك روسي لأجوائها

قال مارتين بوساتسكي نائب وزير الخارجية البولندي للجزيرة إن جنودا أوروبيين وصلوا لبولندا، في إطار قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مؤكدا أن الحلف "لن يسمح لروسيا باستفزازنا".

وأضاف المسؤول البولندي أن روسيا تقوم بالتصعيد، ولا مؤشرات على أنها ستتوقف في وقت قريب، مشددا على أن الناتو نشط ويعمل على حماية أجواء بولندا من الهجمات الروسية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أسقطت طائرات تابعة لحلف الناتو مسيّرات روسية بعدما خرقت الأجواء البولندية.

وأثار توغل حوالي 20 مسيّرة لأجواء بولندا، بحسب وارسو وحلفائها -وهو أمر تنفيه موسكو– صدمة كبيرة في البلاد التي تطالب بتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو على أراضيها.

وأمس الأحد، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة أي تصعيد محتمل من موسكو، وذلك بعد اختراق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستسهم في الدفاع عن هذه الدول إذا صعّدت روسيا اختراقاتها الجوية، قال ترامب للصحفيين "نعم سأفعل، سأفعل".

وأفادت إستونيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الجمعة، بأن 3 طائرات مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" انتهكت المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا وبقيت فيه لمدة 12 دقيقة.

كما أعلنت الحكومة البريطانية أن مقاتلاتها نفذت أول طلعة دفاع جوي لحلف الناتو فوق بولندا في إطار مهمة "الحارس الشرقي" التابعة للحلف، والتي تهدف إلى تعزيز دفاعات التحالف الغربي.

وقال وزير الدفاع جون هيلي، في بيان له السبت، إن المهمة التي أعلنتها الحكومة البريطانية في أعقاب التوغلات في المجال الجوي البولندي، تبعث "برسالة واضحة: سيتم الدفاع عن المجال الجوي لحلف الأطلسي".