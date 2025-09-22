أخبار|تجويع غزة|إيطاليا

بالصور.. آلاف الإيطاليين يتظاهرون تضامنا مع غزة

People march during a nationwide strike "Let's Block Everything" in solidarity with Palestinians in Gaza and calling for a halt to arms shipments to Israel, in Rome on September 22.
متظاهرون في روما خلال الإضراب العام "لنُعطّل كل شيء" تضامنا مع غزة ومطالبة بوقف السلاح لإسرائيل (الفرنسية)
Published On 22/9/2025
آخر تحديث: 18:23 (توقيت مكة)

شهدت عدة مدن إيطالية -اليوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول 2025- مظاهرات حاشدة وإضرابا عاما حمل شعار "لنُعطّل كل شيء"، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، ومطالبة بوقف شحنات السلاح الإيطالية الموجهة إلى إسرائيل.

People march with a giant Palestinian flag during a nationwide strike "Let's Block Everything" in solidarity with Palestinians in Gaza and calling for a halt to arms shipments to Israel, in Rome on September 22.
متظاهرون في روما يحملون علما فلسطينيا ضخما خلال إضراب "لنُعطّل كل شيء" تضامنا مع غزة (الفرنسية)

وفي العاصمة روما، رفع المتظاهرون علما فلسطينيا ضخما جاب الشوارع، ورددوا هتافات تندد بالحرب على غزة وتصفها بـ"الإبادة الجماعية".

People march with a giant Palestinian flag during a nationwide strike "Let's Block Everything" in solidarity with Palestinians in Gaza and calling for a halt to arms shipments to Israel, in Rome on September 22.
جماهير في العاصمة الإيطالية تشارك في الإضراب العام دعما لفلسطين ورفضا لشحن السلاح لإسرائيل (الفرنسية)

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "حرروا غزة – أوقفوا الإبادة"، بينما علت أصوات تطالب الحكومة الإيطالية بالانصياع للإرادة الشعبية ووقف التعاون العسكري مع إسرائيل.

People hold Palestinian flags and placards "Free Gaza - Stop Genocide" during a protest part of the nationwide strike "Let's Block Everything" in solidarity with Palestinians in Gaza and calling for a halt to arms shipments to Israel, in Rome on September 22.
مشاركون في روما يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "حرروا غزة – أوقفوا الإبادة" (الفرنسية)

وفي مدينة تورينو شمال غربي البلاد، احتشد الآلاف بدعوة من اتحاد النقابات العمالية الأساسي "يو إس بي" (USB Union)، حيث لوّح المتظاهرون بأعلام الاتحاد وأعلام فلسطين، ورفعوا لافتات كُتب عليها "ضد الحرب والإبادة.. إضراب عام".

People march during a nationwide strike "Let's Block Everything" in solidarity with Palestinians in Gaza and calling for a halt to arms shipments to Israel, in Rome on September 22.
جماهير في روما تسير بأعلام فلسطين ضمن احتجاجات الإضراب العام (الفرنسية)

فيما سار البعض فوق خطوط السكك الحديدية تعبيرا عن تعطيل مسارات النقل ضمن الاحتجاجات.

Pro-Palestinians protesters hold a banner reading “Let's block everything” as they walk on railway tracks during a nationwide strike organized by the Unione Sindacale di Base (USB Union) in Turin, northwestern Italy on September 22, 2025.
متظاهرون في تورينو يرفعون شعار "لنُعطّل كل شيء" خلال الإضراب (الفرنسية)

الإضراب الذي شل قطاعات مختلفة في البلاد تضمن توقفا عن العمل في النقل العام والموانئ والسكك الحديدية، إضافة إلى فعاليات طلابية في الجامعات، مما أعطى للمسيرات زخما أكبر.

Pro-Palestinians protesters walk on railway tracks during a nationwide strike organized by the Unione Sindacale di Base (USB Union) in Turin, northwestern Italy on September 22, 2025.
محتجون في تورينو يسيرون فوق السكك الحديدية رافعين لافتة "لنُعطّل كل شيء" (الفرنسية)

وقال منظمو الحراك إن رسالتهم "واضحة": لا يمكن لإيطاليا أن تواصل تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في وقت يتعرض فيه المدنيون في غزة للقصف والحصار.

Pro-Palestinians protesters wave USB flags and hold a banner reading “Let's Block Everything!" during a nationwide strike organized by the Unione Sindacale di Base (USB Union) in Turin, northwestern Italy on September 22, 2025.
محتجون مؤيدون لفلسطين في تورينو يرفعون لافتة ضد الحرب والإبادة (الفرنسية)

وأضافوا أن "السكوت عن استمرار الحرب هو تواطؤ"، مؤكدين أن التضامن مع الشعب الفلسطيني "قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية".

People march during a nationwide strike "Let's Block Everything" in solidarity with Palestinians in Gaza and calling for a halt to arms shipments to Israel, in Rome on September 22.
متظاهرون في روما يشاركون في الإضراب العام تضامنا مع غزة ومطالبة بوقف شحن السلاح لإسرائيل (الفرنسية)

ويُذكر أن هذه المظاهرات تأتي في سياق سلسلة من التحركات الأوروبية المتصاعدة للضغط على الحكومات من أجل وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.

المصدر: الجزيرة + وكالات

