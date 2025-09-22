بالصور.. آلاف الإيطاليين يتظاهرون تضامنا مع غزة

شهدت عدة مدن إيطالية -اليوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول 2025- مظاهرات حاشدة وإضرابا عاما حمل شعار "لنُعطّل كل شيء"، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، ومطالبة بوقف شحنات السلاح الإيطالية الموجهة إلى إسرائيل.

وفي العاصمة روما، رفع المتظاهرون علما فلسطينيا ضخما جاب الشوارع، ورددوا هتافات تندد بالحرب على غزة وتصفها بـ"الإبادة الجماعية".

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "حرروا غزة – أوقفوا الإبادة"، بينما علت أصوات تطالب الحكومة الإيطالية بالانصياع للإرادة الشعبية ووقف التعاون العسكري مع إسرائيل.

وفي مدينة تورينو شمال غربي البلاد، احتشد الآلاف بدعوة من اتحاد النقابات العمالية الأساسي "يو إس بي" (USB Union)، حيث لوّح المتظاهرون بأعلام الاتحاد وأعلام فلسطين، ورفعوا لافتات كُتب عليها "ضد الحرب والإبادة.. إضراب عام".

فيما سار البعض فوق خطوط السكك الحديدية تعبيرا عن تعطيل مسارات النقل ضمن الاحتجاجات.

الإضراب الذي شل قطاعات مختلفة في البلاد تضمن توقفا عن العمل في النقل العام والموانئ والسكك الحديدية، إضافة إلى فعاليات طلابية في الجامعات، مما أعطى للمسيرات زخما أكبر.

وقال منظمو الحراك إن رسالتهم "واضحة": لا يمكن لإيطاليا أن تواصل تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في وقت يتعرض فيه المدنيون في غزة للقصف والحصار.

وأضافوا أن "السكوت عن استمرار الحرب هو تواطؤ"، مؤكدين أن التضامن مع الشعب الفلسطيني "قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية".

ويُذكر أن هذه المظاهرات تأتي في سياق سلسلة من التحركات الأوروبية المتصاعدة للضغط على الحكومات من أجل وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.