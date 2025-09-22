الشرع: توصلنا لمرحلة متقدمة في المحادثات الأمنية مع إسرائيل

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن إسرائيل قامت باعتداءات كثيرة على سوريا منذ تولي النظام الجديد حكم دمشق، معتبرا أن قصف القصر الجمهوري مطلع مايو/ أيار الماضي إعلان حرب.

وأضاف الشرع في كلمته خلال قمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنه توصل إلى مرحلة متقدمة في المحادثات الأمنية مع إسرائيل يأمل أن تحافظ على سيادة سوريا وتبدد المخاوف الأمنية الإسرائيلية.

وتابع أن المرحلة الأولى هي الاتفاق الأمني وإذا كانت لدى إسرائيل مخاوف فيمكن أن تتم مناقشتها عبر وسطاء، مشيرا إلى أن حالة الغضب في سوريا وحول العالم تؤثر في موقف بلاده تجاه اتفاقيات إبراهام.

كما جدد الرئيس السوري دعوته إلى واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على بلاده والمرتبطة بقانون قيصر.

والشرع الذي يتولى الحكم في سوريا عقب قيادته هجوم الفصائل المعارضة الذي أطاح الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، هو أول رئيس سوري يتحدث أمام الجمعية العامة منذ نور الدين الأتاسي في عام 1967.

ولا يزال الشرع خاضعا لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة بسبب ماضيه المسلح، ويتعيّن عليه الحصول على استثناء خاص لكلّ مرة يسافر فيها إلى الخارج. والتقى الشرع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعودية في 14 مايو/أيار الماضي، بعد أيام من زيارته لباريس حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخفضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوباتهما بشكل جزئي على العديد من القطاعات المختلفة في سوريا، وسط آمال برفع كلي لتحقيق التنمية في البلاد.