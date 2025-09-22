السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن الناشط علاء عبد الفتاح

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين قرارا بالعفو عن الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح الذي قضى الجزء الأكبر من العقد الماضي داخل السجون المصرية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية أن القرار ينص على "العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن، استجابة لمُناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان".

ويضم قرار العفو 6 أشخاص بينهم عبد الفتاح الذي يحمل كذلك الجنسية البريطانية.

وقبل أيام، قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس بإصدار عفو رئاسي عن عدد من السجناء، من بينهم علاء عبد الفتاح الناشط والمدون المصري البارز الذي يحمل الجنسية البريطانية".

وفي يوليو/تموز الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، بشطب اسم عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية، في خطوة ترفع عنه عددا من القيود القانونية، من بينها تجميد الأصول ومنع السفر.

وجاء القرار، استنادا إلى ما وصفته المحكمة بـ"تحريات أفادت بعدم استمرارية عبد الفتاح بأي نشاط لصالح جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

ويُعد علاء عبد الفتاح (43 عاما) من أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011، وقد أمضى معظم العقد الماضي بين السجون، حيث أُوقف آخر مرة في عام 2019، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية تتعلق بمنشور على فيسبوك يتحدث عن عنف الشرطة.