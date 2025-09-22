الجيش السوداني يصد هجوما للدعم السريع بالفاشر

أفادت مصادر عسكرية للجزيرة بأن الجيش السوداني صدّ فجر اليوم هجوما واسعا لقوات الدعم السريع استهدف دفاعاته في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

ووفق المصادر، قصفت قوات الدعم السريع في ساعات الصباح الباكر أحياء بمدينة الفاشر، بينها حي الدرجة الأولى غربي المدينة، مستخدمة المدفعية الثقيلة والطائرات المسيّرة الإستراتيجية.

كما اندلعت اشتباكات متقطعة بين الجانبين في المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية للمدينة.

وأشارت المصادر إلى أن الفاشر تتعرض منذ أيام لقصف متكرر بالمسيرات والمدفعية الثقيلة من قبل قوات الدعم السريع، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وتفاقم الوضع الإنساني داخل المدينة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يعيش فيه السودان حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، مما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء ما يزيد على 15 مليونًا، بحسب بيانات الأمم المتحدة، بينما قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.