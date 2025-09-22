البيت الأبيض: ترامب سينتقد أمام الأمم المتحدة اعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين

يلقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ينتقد فيها الدول التي اختارت الاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما ذكرته الناطقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

وأوضحت ليفيت أن ترامب سينتقد تلك الدول الغربية التي اعترفت بالدولة الفلسطينية بزعم أنها تقدم "مكافأة لحركة حماس"، وأنه سيُبلغ الدول المعنية أن هذا القرار الرمزي هو بالنسبة إليه مجرد "كلمات وليس أفعالا ملموسة".

وكما قالت الناطقة باسم البيت الأبيض اليوم الاثنين إن الرئيس الجمهوري سينتهز الفرصة "لشرح رؤيته البسيطة والبناءة للعالم"، مشيرة إلى أنه سيحمل أيضا على "مؤسسات العولمة" التي تسببت "بتعفّن النظام العالمي"، وفق قولها.

وسيلقي الرئيس الأميركي الذي أحدث تغييرا جذريا في التحالفات الأميركية بدبلوماسيته القائمة على المصالح التجارية، أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عودته إلى السلطة.

وأشارت ليفيت إلى أن ترامب سيجري محادثات ثنائية في نيويورك مع نظيريه الأوكراني والأرجنتيني، بالإضافة إلى اجتماع مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية (قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن وتركيا وباكستان وإندونيسيا).

والخميس الماضي، أعلن الرئيس ترامب من لندن أنه يختلف مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكان ترامب انتقد إعلان فرنسا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى؛ بمجرد إعلان اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية.

ويأتي ذلك، في حين تتواصل موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، إذ تستعد فرنسا مع 10 دول أخرى للإعلان رسميا عن اعترافها خلال قمة اليوم الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك لبحث مستقبل حل الدولتين في ظل الحرب الدامية على قطاع غزة.