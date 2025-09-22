الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت وينفذ اعتقالات في نابلس وجنين والخليل

اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله بالتوازي مع حملة اعتقالات واسعة في نابلس وجنين وطولكرم والخليل وبيت لحم في الضفة الغربية أسفرت عن إصابات وأعمال تدمير وحرق للمنازل.

وقال تلفزيون فلسطين إن "قوات الاحتلال اقتحمت جامعة بيرزيت شمال رام الله" في حين نشر ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمركبات عسكرية إسرائيلية قالوا إنها داخل الجامعة وعلى أبوابها، وتداولوا صورا للافتات تحذيرية علقها الجيش الإسرائيلي في بلدة بيرزيت، تحذر الطلبة من النشاط ضمن "الكتلة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة حماس".

ومنذ طوفان الأقصى، قتل الجيش والمستوطنون الإسرائيليون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1042 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف و160، إضافة لاعتقال أكثر من 19 ألفا، بحسب معطيات فلسطينية رسمية.

وفي نابلس، اعتقل الاحتلال ضابط إسعاف من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على حاجز "صرة" أثناء عودته إلى منزله في سلفيت، كما شن حملة اعتقالات في مخيم بلاطة ومخيم عسكر القديم، واقتحم منازل في المنطقة الشرقية.

اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس. pic.twitter.com/7Xnm2rJuEp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 21, 2025

إصابات في جنين

أما في جنين، فقد أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال اقتحام بلدة يعبد، نُقلا إثرها إلى المستشفى، فيما يتواصل العدوان على المدينة ومخيمها لليوم الـ245 على التوالي، مع استمرار أعمال التدمير وشق الشوارع على حساب منازل الأهالي، ومنع النازحين من العودة إليها.

وامتدت الحملة إلى طولكرم باقتحام بلدتي قفين وعنبتا، وإلى بيت لحم باقتحام قرية العساكرة شرق المدينة، بينما أقدم جنود الاحتلال على إحراق منزل خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ مصطفى شاور المحاضر في جامعة الخليل، واقتحمت منازل في منطقة وادي الهرية وبلدة صوريف شمال المدينة.

واستولى مستوطنون، مساء الأحد، على منزل فلسطيني وسط حي سكني بمدينة الخليل جنوبي الضفة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وقالت "وفا": إن عشرات المستوطنين استولوا "على منزل في البلدة القديمة من مدينة الخليل" مضيفة أن "مجموعة من المستوطنين المسلحين استولوا على منزل مكون من غرفة ومحيطها في حارة الجعبري بالبلدة القديمة في الخليل، تعود للمواطن عكا عبد المجيد الجعبري، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية عليها".

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التطور يأتي بعد نحو أسبوعين من استيلاء مستوطنين، في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، على منزل آخر يعود لعائلة نصر، بجانب البلدية القديمة من المدينة.

من جهته، قال الناشط الحقوقي عارف جابر، عضو "مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان"، إن عشرات المستوطنين من بؤرة استيطانية قريبة "شوهدوا وهم يحملون أمتعة وسلالم ويتجهون للمنزل ويستولون عليه".

وأشار إلى أن خطورة احتلال المنزل "تكمن في وجوده وسط حي فلسطيني".

وبموجب "اتفاق الخليل" الموقع عام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قسمت مدينة الخليل إلى منطقتين "إتش 1" و"إتش 2″، وبموجبه تخضع "إتش 1" لإدارة السلطة الفلسطينية وتشكل معظم مساحة المدينة، بينما تبقى "إتش 2" التي تضم البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي تحت السيطرة الإسرائيلية.

وبحسب منظمة " بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، يقيم في منطقة "إتش 2" نحو 34 ألف فلسطيني مقابل نحو 700 مستوطن يتوزعون في عدة بؤر استيطانية، ومن بين الفلسطينيّين يقيم نحو 7 آلاف في أماكن متاخمة لمنازل المستوطنين والشوارع التي يستخدمونها.