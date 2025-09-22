إيران تتفق مع روسيا لبناء 8 محطات نووية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستوقع خلال الأيام المقبلة اتفاقًا مع روسيا لإنشاء محطات طاقة نووية جديدة داخل إيران، في خطوة تؤشر إلى تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الخاضعين لعقوبات دولية مشددة.

وأضاف إسلامي، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أن الاتفاق بين حكومتي البلدين ينص على بناء 8 محطات للطاقة النووية من جانب روسيا، 4 منها في بوشهر.

ونوه بهذا الصدد إلى "خطط إيران لتوليد 20 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة النووية، مع إسناد دور رئيسي لروسيا في تطوير محطات جديدة. ويجري حاليا بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر النووية".

وتابع المسؤول الإيراني، الذي وصل إلى موسكو اليوم الاثنين بهدف لقاء المسؤولين الروس والتباحث معهم والتحدث في فعاليات أسبوع الذرة العالمي في روسيا عن آفاق التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه تم استكمال المفاوضات والدراسات اللازمة لتنفيذ الجزء الثاني من هذا العقد وتم اختيار وتجهيز الأراضي اللازمة لبناء محطات الكهرباء.

وكشف أنه تمت في السابق، زيارات إلى مواقع بناء هذه المحطات النووية، وجرت مفاوضات بشأن العقود، ومع الاتفاقية التي سيتم توقيعها هذا الأسبوع، ستدخل تلقائيا مرحلة التشغيل للمضي قدما في التصميم والهندسة والإجراءات التكميلية.

التزام إيراني

وأكد إسلامي أن إيران التزمت دائما بالضمانات ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار برامجها المعتمدة وتواصل برامجها السلمية في المجال النووي.

وأشار إلى أنه "متى شعرنا وأدركنا أن الوكالة تعمل بحيادية وأن القانون البرلماني الجديد الذي يتعين علينا الالتزام به، وشروطه ومتطلباته قد تم الوفاء بها، فإن تعاوننا سيستمر".

كانت روسيا وإيران قد وقّعتا في أبريل/نيسان عام 2025 على معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة. ودخلت حيز التنفيذ في يوليو/تموز. وتشمل المعاهدة جميع المجالات: الدفاع، ومكافحة الإرهاب، والطاقة، والمالية، والنقل، والصناعة، والزراعة، والعلوم، والثقافة، والتكنولوجيا.

وفي يونيو/حزيران الماضي وعلى مدى 12 يوما، استهدفت إسرائيل منشآت نووية ومواقع عسكرية ومدنية واغتالت قادة عسكريين كبارا، منهم قائد الحرس الثوري ورئيس هيئة الأركان وعلماء نوويون بارزون، وردّت إيران بسلسلة من الهجمات الصاروخية التي خلّفت دمارا غير مسبوق في مدن إسرائيلية عدة.

وأطلقت الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) أواخر أغسطس/آب الماضي مسارا يستغرق 30 يوما لتفعيل آلية الزناد، بما يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة، إذا تبيّن أن إيران لا تلتزم بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى الكبرى عام 2015.

وهددت طهران بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية إذا تعرضت لإجراءات عدائية من مثل تفعيل آلية الزناد.