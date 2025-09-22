إسرائيل تتوعد أسطول الصمود

هددت إسرائيل، اليوم الاثنين، أسطول الصمود العالمي بمنعه من دخول ما سمتها منطقة قتالية وخرقه الحصار المفروض على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن تل أبيب لن تسمح للسفن بدخول منطقة قتالية نشطة ولن تسمح بخرق الحصار البحري "القانوني"، متهمة حركة حماس بتنظيم رحلة الأسطول خدمة لأغراضها.

وجاء في البيان أن السفن يمكن أن ترسو في ميناء عسقلان، حيث يمكن نقل المساعدات إلى غزة.

وأضاف أنه إذا كانت رغبة المشاركين في الأسطول إيصال المساعدات الإنسانية وليس خدمة حماس، فإن إسرائيل تدعو السفن إلى الرسو في مارينا أشكلون وتفريغ المساعدات هناك، حيث ستُنقل بسرعة وبطريقة منسقة إلى قطاع غزة.

وأبحر أسطول الصمود العالمي الذي يضم عاملين في المجال الإنساني وأطباء وفنانين وناشطين من 44 دولة، وفقا لموقعه الإلكتروني، في اتجاه غزة، سابقا هذا الشهر، من تونس بعد تأجيلات متكررة.

ممر إنساني

ويسعى الأسطول إلى فتح ممر إنساني إلى غزة وكسر الحصار عن القطاع الفلسطيني الذي يخضع لحرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر من 23 شهرا.

وأكد منظمو الأسطول، اليوم الاثنين، حقهم في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر وحماية المتطوعين، وفق مبادئ القانون الدولي ومبادئ السلام.

واعتبروا أن المحاولات الإسرائيلية لتجريم مهمتهم الإنسانية المدنية (في الإبحار) إلى غزة هدفها نزع الشرعية عن المساعدات (التي يسعون لإيصالها إلى غزة)، وتبرير العنف (الذي ترتكبه إسرائيل ضد سفن الأسطول).

ومنعت إسرائيل محاولتين سابقتين لنشطاء للوصول إلى غزة بحرا في يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.

وتأجل انطلاق أسطول الصمود العالمي مرات عدة بسبب مخاوف أمنية، وتأخيرات في تجهيز بعض القوارب، والظروف الجوية.

وفي 16 سبتمبر/أيلول الجاري، دعا وزراء خارجية 16 دولة إلى احترام القانون الدولي، وتجنب الأعمال غير القانونية ضد أسطول الصمود العالمي.

إعلان

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة مانعة دخول أي مواد غذائية أو مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و283 شهيدا و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442​​​​​​​ فلسطينيا بينهم 147 طفلا.