انتصار حقوقي أول ضد مشروع "توتال إنرجي" النفطي بأوغندا

في تطور قضائي بارز، ألزمت محكمة فرنسية شركة "توتال إنرجي" بتسليم وثائق أساسية تتعلق بمشروعها النفطي الضخم في أوغندا، وذلك بعد دعوى رفعتها منظمات حقوقية فرنسية وأوغندية إلى جانب متضررين محليين.

وتتعلق القضية بمشروعي "تيلينغا" وخط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا، اللذين يثيران منذ سنوات جدلا واسعا بسبب ما تصفه منظمات حقوقية بعمليات تهجير للسكان المحليين وأضرار بيئية جسيمة.

وقد تقدمت 5 منظمات غير حكومية، بينها "أصدقاء الأرض" الفرنسية و"أفييغو" الأوغندية، إضافة إلى 27 متضررا، بدعوى في فرنسا استنادا إلى قانون "واجب اليقظة" الذي يُلزم الشركات متعددة الجنسيات باحترام حقوق الإنسان والبيئة في أنشطتها.

وبعد عام من المرافعات، أصدرت المحكمة القضائية في باريس، يوم الخميس 18 سبتمبر/أيلول، حكما يُلزم "توتال إنرجي" بتسليم غالبية الوثائق المطلوبة خلال شهر واحد، وتشمل هذه الوثائق تقارير تحدد مبالغ التعويض المخصصة للأشخاص المتأثرين بالمشروع في أوغندا.

معركة لم تُحسم بعد

ورغم الترحيب بالقرار، تؤكد المنظمات الحقوقية أن المعركة القضائية ما زالت في بدايتها، إذ تسعى لإثبات مسؤولية الشركة عن الانتهاكات البيئية والاجتماعية المترتبة على المشروع.

ومع ذلك، ترى هذه المنظمات أن الحكم يمثل أول انتصار قضائي في مسار طويل، ويمنح المتضررين أملا أكبر في الوصول إلى العدالة.