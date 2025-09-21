أمير قطر يغادر إلى نيويورك للمشاركة باجتماعات الدورة الـ80 للأمم المتحدة

غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في مقر المنظمة بنيويورك.

وسيلقي الشيخ تميم خطابا في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة الثلاثاء المقبل.

وضم الوفد المرافق لأمير قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

ويجتمع زعماء العالم في نيويورك مع اقتراب دخول حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الثاني، ووسط تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني بفعل سياسة الحصار والتجويع والقصف المتواصل التي تنتهجها إسرائيل.

وحذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من تفشي المجاعة في غزة، مرجحا أن تنتشر بحلول نهاية الشهر الجاري.