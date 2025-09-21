الكيني وانيوني يحطم الرقم القياسي ويتوج بذهبية 800 متر بطوكيو

انتزع العداء الكيني الشاب إيمانويل وانيوني، أمس السبت، ذهبية سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، محققا رقما قياسيا جديدا للبطولة بزمن 1:41.86 دقيقة، ليضيف اللقب العالمي إلى تتويجه الأولمبي العام الماضي.

ورغم إقراره بعدم تفضيله الانطلاق السريع، بدأ وانيوني (21 عاما) السباق بوتيرة عالية، وحافظ على تقدمه حتى خط النهاية، متفوقا بفارق ضئيل على الجزائري جمال سجاتي الذي نال الفضية بزمن 1:41.90 دقيقة، في حين حل الكندي ماركو أروب، حامل اللقب، ثالثا بزمن 1:41.95 دقيقة.

سباق سريع ونهاية مثيرة

قال وانيوني عقب التتويج: "لم أعتبر هذا السباق أمرا مفروغا منه. أردت خوض سباق سريع وقوي، وقد كان كذلك. ركضت بسرعة كبيرة في اللفة الأولى وكانت النهاية صعبة، ولهذا بدت الدهشة على وجهي بعد خط النهاية". وأضاف أنه يطمح للدفاع عن لقبه العالمي، والتفكير لاحقًا في تحطيم الرقم القياسي العالمي، مع هدف أكبر يتمثل في الفوز بذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

أما سجاتي، الذي أحرز برونزية أولمبياد باريس، فأكد رضاه عن النتيجة رغم ضياع الذهبية: "كل شيء سار كما خططت، باستثناء المركز الأول. كنت قلقا على والدي الذي كان متوترًا للغاية، لكن الآن أستطيع أن أطمئنه".

من جانبه، عبّر أروب (27 عاما) عن سعادته بالعودة إلى مستواه بعد فترة صعبة: "انطلقنا بسرعة كبيرة في اللفة الأولى، وكنت أعلم أن آخر 100 متر ستكون معركة. 4 ميداليات في آخر 4 بطولات كبرى هو الثبات الذي نبحث عنه".

أرقام لافتة ومراكز متقدمة

شهد السباق أيضا تحطيم أرقام وطنية، إذ حل الأيرلندي كيان ماك فيليبس رابعا بزمن 1:42.15 دقيقة، وهو خامس أسرع زمن هذا العام، في حين سجل البريطاني ماكس بورجين أفضل زمن شخصي له (1:42.29 دقيقة) في المركز السادس، وحقق الجامايكي نافاسكي أندرسون رقما وطنيا جديدا (1:42.76 دقيقة) في المركز السابع.