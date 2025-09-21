هل خرق ترامب البروتوكول الملكي خلال زيارته التاريخية إلى بريطانيا؟

أثارت لقطة مثيرة من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "التاريخية" إلى بريطانيا جدلا واسعا، إذ لاقى انتقادات بسبب مزاعم خرقه البروتوكول الملكي، في أول زيارة له إلى المملكة المتحدة منذ عام 2019.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه ترامب متقدما بخطوات عن الملك تشارلز الثالث في أثناء مراسم استقباله وزوجته ميلانيا في قلعة وندسور، بمشاركة الملكة كاميلا، إضافة إلى الأمير وليام وزوجته كاثرين.

لكن اللقطة التي ظهر فيها ترامب وكأنه غير مكترث بالملك، دفعت عديدا من الناشطين للتعليق على المقطع -الذي حقق ملايين المشاهدات- بعبارات مثل "الملك غير موجود"، و"ترامب يتجاهل تشارلز"، "لماذا استسلم الملك لترامب مجددا".

وشارك آخرون جانبا من البروتوكول الملكي البريطاني "عند المرور بجانب الجيش الملكي أو خلال الفعاليات الرسمية، يجب على الزائر الحفاظ على مسافة احترام واتباع خطوات عضو العائلة المالكة، ويجب على الزائر ألا يسير أمام الملك، بل عليه اتباع البروتوكول المعتمد، الذي يعطي الأولوية للملك أو أفراد العائلة المالكة".

That is NOT respect…. that is CAPITULATION. Specifics Regarding the Royal Army

When passing by the Royal Army or during formal events, the visitor should maintain a respectful distance and follow the lead of the royal family member. The visitor does not walk ahead of the king… — Sweetcaligurl (@Sweetcaligurl07) September 18, 2025

هذه التعليقات طرحت عدة تساؤلات، أبرزها: هل سلوك ترامب في الفيديو كان مقصودا؟ أم أن المنصات بالغت في تفسير المشهد؟ هل تعمّد الرئيس الأميركي خرق البروتوكول الملكي في بريطانيا، أم أنه مجرد سوء فهم ضخمته المنصات؟

بداية الانتشار

تتبع فريق "الجزيرة تحقق" مقاطع الفيديو التي انتشرت رقميا بعد الزيارة التي بدأت في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، ويتضمن جدولها استعراضا ضخما لحرس الشرف، وموكبا لعربات تجرها الخيول عبر أرجاء قلعة وندسور، واستعراضا جويا، ومأدبة رسمية.

إعلان

ورصد الفريق انتشار مقطع الفيديو بشكل واسع عبر حسابات موثقة على منصة إكس مصحوبا بانتقادات شديدة اللهجة.

So here we have the orange buffoon walking in front of King Charles, like he doesn't even exist or matter……

😂😂😂😂 pic.twitter.com/lqQ0QdMew5 — Richard (@ricwe123) September 17, 2025

لكن اللافت أن حساب القصر الملكي نشر المقطع نفسه الذي ظهر فيه ترامب إلى جانب أحد حراس الشرف متقدما بخطوات عن الملك، لكنها كانت مرفقة بعبارة "تم تنظيم استقبال رسمي رائع في قلعة وندسور، الملك تشارلز دعا الرئيس الأميركي ترامب لتفقد حرس الشرف".

🇬🇧 🇺🇸 A magnificent Ceremonial Welcome at Windsor Castle has marked the start of the US State Visit. The King invited President Trump to inspect a Guard of Honour formed of three regiments of the Household Division: the Grenadier Guards, Coldstream Guards and Scots Guards,… pic.twitter.com/hb7JtqH5lk — The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2025

لقطة مجتزأة

وبمراجعة البث المباشر لقناة العائلة الملكية عبر يوتيوب، يظهر الملك تشارلز في الدقيقة 1:38:28 يطلب من الرئيس الأميركي بمرافقة قائد حرس الشرف لبدء الجولة التفقدية، وبعدها ينتظر الملك تقدم ترامب مع قائد الحرس ويبدأ السير خلفهما.

كما تظهر لقطة أخرى في الدقيقة 1:39:28 تحديدا من البث المباشر أن الملك أشار بيده إلى الرئيس الأميركي للتقدم وتفقد حرس الشرف، ولم يكن بمبادرة من ترامب، مما يؤكد أن اللقطة مجتزأة ووظفت في سياق مضلل.

ولم تكن هذه المرة الأولى لانتشار هذا التضليل، إذ أثير الجدل نفسه سابقا على منصات التواصل الاجتماعي خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بريطانيا في يوليو/تموز الماضي، وواجه انتقادات بسبب مزاعم خرق البروتوكول الملكي أيضا.

Londres, Macron le dindon enfreint le protocole royal en se dandinant devant Charles et en tapotant dans le dos de l'officier de parade : on passe pour des ploucs ! pic.twitter.com/ptt96MpZ3J — Gilbert Collard (@GilbertCollard) July 9, 2025

وردا على هذا الجدل الدائر، أعاد ناشطون مشاركة صور ومقاطع فيديو ظهر فيها عدد من الرؤساء والزعماء في مراسم استقبال رسمية في المملكة المتحدة، وظهروا متقدمين على الملك أيضا، في مشهد مشابه جدا لمشهد ترامب خلال زيارته إلى المملكة المتحدة.

And Obama pic.twitter.com/AmCqvpklBa — Sir Flappy the Duck KFC (@jesuiscanard) September 17, 2025

الخلاصة

الصور ومقاطع الفيديو وكل المعطيات تؤكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يخرق البروتوكول خلال زيارته إلى بريطانيا، بل على العكس، إن تكرار المشهد نفسه في زيارات تضم رؤساء وزعماء يعزز أنها تشير إلى التزام بالبروتوكول الملكي البريطاني وتقدير للضيوف، خلافا لادعاءات بعض الحسابات.