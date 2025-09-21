نائبة هولندية ترتدي زيا بألوان العلم الفلسطيني أمام البرلمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر نائبة هولندية وهي ترتدي زيا بألوان العلم الفلسطيني تحت قبة البرلمان، في خطوة قالت إنها تهدف للتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني والتنديد بموقف بلادها الرافض للاعتراف بالإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة.

وظهرت النائبة الهولندية إستر أويهاند وهي تسير داخل البرلمان مرتدية قميصا بألوان العلم الفلسطيني، الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، مما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

كما شوهدت وهي تلقي كلمة داخل البرلمان مرتدية القميص ذاته.

وبعد أن طلب رئيس البرلمان منها تغيير ملابسها للسماح لها بالدخول إلى قاعة البرلمان، عادت لاحقا لكن بزي طبعت عليه "بطيخة"، في إشارة إلى ألوان العلم الفلسطيني، في مشهد اعتبره كثيرون تعبيرا عن الشجاعة في التعبير عن موقفها الداعم لفلسطين وللقضية الفلسطينية.

وتتزامن هذه الخطوة الرمزية من النائبة الهولندية مع إعلان عدد من الدول الغربية نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقرار كل من بريطانيا وأستراليا وكندا اليوم رسميا الاعتراف بفلسطين.

وكانت 9 دول قد أكدت رسميا أنها ستعترف بدولة فلسطينية قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي: فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وأندورا وسان مارينو. أما البرتغال فاختارت أن تؤجّل موعد اعترافها لتعلن قرارها في وقت لاحق اليوم.

وبانتهاء جلسة الجمعية العامة، ستحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة، من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.