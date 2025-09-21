نائبة إسبانية توبخ رئيسة إقليم مدريد وترفع علم فلسطين

"هذا علم السلام وكرامة شعب مضطهد".. بهذه العبارات المؤثرة ردت النائبة الإسبانية مار إسبينار على قرار رئيسة إقليم مدريد إيزابيل أيوسو، الذي طالبت فيه بإزالة العلم الفلسطيني من المدارس، رافعة العلم في وجهها وموجهة درسا بليغا في الحرية والتضامن مع فلسطين.

وخلال جلسة البرلمان، شرحت إسبينار أمام زملائها معنى ألوان العلم الفلسطيني وسط تصفيق حاد، وقالت مخاطبة أيوسو وهي تمسك بالعلم "هل تعلمين يا سيدة أيوسو ماذا تعني ألوان هذا العلم؟ الأسود يرمز إلى المنفى، والأبيض إلى السلام، والأخضر إلى الأمل في حياة كريمة، أما الأحمر فهو دماء مئات آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا حياتهم".

وقد لاقى المقطع المصور الذي وثق الموقف انتشارا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، واعتبره نشطاء خطوة جريئة تعكس تضامنا إسبانيا مع فلسطين في مواجهة جرائم الاحتلال، ورسالة إنسانية قوية ضد محاولات تهميش القضية الفلسطينية.

🔴 Mar Espinar (PSOE) saca una bandera de Palestina ante Ayuso en la Asamblea de Madrid "Está usted más fuera que dentro. Este es el Madrid que hace 20 años dijo que no a la guerra de Aznar. Este es el Madrid que el domingo dijo que no a un genocidio" https://t.co/mCKgbk3ANm pic.twitter.com/mwT14WIfVf — elDiario.es (@eldiarioes) September 18, 2025

ووصف مغردون ما قامت به النائبة بأنه "رد تاريخي" أعطى درسا لرئيسة الإقليم بشأن معنى ألوان العلم الفلسطيني، مؤكدين أن هذا العلم ليس مجرد رمز سياسي، بل هو مرآة لمعاناة وأحلام شعب يبحث عن العدالة والكرامة.

وأشار مغردون آخرون إلى أن هذه الأحداث أعادت النقاش حول التضامن السياسي مع فلسطين وحرية التعبير داخل المؤسسات الرسمية الأوروبية، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية.

‼️🚨⚡️النائبة مار إسبينار عن الحزب الاشتراكي الإسباني: هل تعلمون ماذا تعني ألوان هذا العلم؟ الأسود يرمز إلى الشتات الذي عانى منه الشعب الفلسطيني. الأبيض يرمز إلى السلام. والأخضر يرمز إلى الأمل في العيش في أرض آمنة. الأحمر يرمز إلى الذي أزهق أرواح مئات الآلاف من الفلسطينيين . pic.twitter.com/Df5wYo9qiM — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) September 19, 2025

ورأى آخرون أن كلمات إسبينار لخّصت جوهر القضية الفلسطينية، فالعلم ليس مجرد ألوان، بل حكاية شعب مشرد، وحلم بالسلام، ودماء شهداء لا تزال تنزف، وهو ما يخشاه الاحتلال.

عضو مجلس إدارة مدريد مار اسبينار تهاجم رئيسةالاقليم بسبب ازالة الأعلام الفلسطينية من المدارس وتلقنها درس لن تنساه pic.twitter.com/z3U6Fsa9x6 — majidhanini (@hanini1955) September 20, 2025

وعلق أحد النشطاء قائلا "درس مجاني عظيم حول معنى ألوان العلم الفلسطيني".

أعظم نساء أوروبا السيدة مار إسبينار (الحزب الاشتراكي الإسباني) ترفع العلم الفلسطيني بوجه رئيس اقليم مدريد"يوسو " pic.twitter.com/yBmh2VxzFi — 🇶🇦 محمد الصرامي 🇶🇦 (@_iloveqatar2022) September 19, 2025

واعتبر آخرون أن هذا التصرف رسالة إنسانية جريئة في وجه محاولات تهميش القضية الفلسطينية، مؤكدين أن العلم ليس مجرد رمز سياسي، بل مرآة لمعاناة وأحلام شعب يبحث عن العدالة والكرامة.

البرلمانية الإسبانية🇪🇸 مار إسبينار رفعت العلم الفلسطيني🇵🇸 وقدمت درسًا في التاريخ لرئيسة إقليم مدريد إيزابل أياسو بعد إعلان الأخيرة حظر الرموز الداعمة لفلسطين في المدارس، مؤكدة أن كل لون في العلم يحمل دلالات النضال والمعاناة والمنفى، وأن مدريد تقول “لا” للإبادة الجماعية

🇪🇸👏🏻👏🏻 https://t.co/wxXF5gQFad pic.twitter.com/NXyfYKccTL — Zeyad- زياد (@Zeyad500r) September 20, 2025

وفي سياق متصل، شهد البرلمان الهولندي بدوره لفتة تضامنية حين ظهرت النائبة إستر أوفهاند مرتدية قميصا يحمل ألوان العلم الفلسطيني.

لكن بعد اعتراض رئاسة البرلمان وطلبها تغيير الملابس، غادرت أوفهاند القاعة لتعود مرتدية قميصا مرسوما عليه البطيخ، الرمز الشعبي البديل للتعبير عن التضامن مع فلسطين.

النائبة الهولندية "إستير أووهاند" طُلب منها تغيير ملابسها بعد أن ارتدت ألوان العلم الفلسطيني خلال مناقشة في البرلمان، فغادرت القاعة ثم عادت لاحقًا مرتدية زيًّا مطبوعًا عليه ألوان البطيخ، التي ترمز إلى العلم الفلسطيني. pic.twitter.com/OOVWAFR2jr — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 20, 2025

هذه المواقف المتزامنة، بحسب مدونين، لم تكن مجرد رفع لقطعة قماش أو ارتداء رمز، بل مثلت صرخات سياسية وإنسانية تحمل رسائل سلام وكرامة لشعب يعاني منذ سنوات.

نائبة هولندية ٠٠٠

ترتدي العلم الفلسطيني داخل البرلمان

تضامناً مع الشعب الفلسطيني

و إحتجاجًا لـ رفض بلادها الإعتراف بالإبادة فـ غزة

طب و الله شكله جميل و هيأكل منك حتة ♥️ pic.twitter.com/saHIXqSIMW — صاحب السعادة (@Happiness_owner) September 20, 2025

كما أعادت النقاش داخل المؤسسات الأوروبية حول حدود حرية التعبير والتضامن السياسي مع فلسطين، في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ ما يقارب عامين.