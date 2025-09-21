ميلوني تدعو لتولي اليمين المتطرف الحكم في أوروبا وخاصة فرنسا

أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجيا ميلوني عن أملها تشكيل مزيد من "الحكومات المحافظة" في الاتحاد الأوروبي، خصوصا في فرنسا التي تشهد انعداما للاستقرار السياسي، في رسالة إلى حركة "هوية حريات" الفرنسية.

وقالت ميلوني -في رسالة بالفيديو باللغة الفرنسية وجّهتها إلى الحركة التي تتزعمها النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ماريون مارشال- "نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة بجانبنا".

وأعلنت مارشال تأسيس حركة "هوية حريات" في أكتوبر/تشرين الأول 2024 بهدف تعزيز التعاون مع شخصيات سياسية معينة من خط اليمين المتطرف وتوحيد القوى الوطنية والمحافظة وتعزيز تأثيرها في المشهد السياسي الفرنسي.

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية التي تترأس الحكومة الإيطالية منذ نحو 3 سنوات "آمل أن يحدث ذلك يوما ما أيضا في فرنسا، لتقديم بديل حكومي قوي وموثوق به لملايين الفرنسيين".

وأعربت في الفيديو الذي وجهته إلى المشاركين في حدث بعنوان "في أوروبا، اليمين ينتصر" عن رغبتها في "تغيير أوروبا"، مضيفة: "علينا أن نبعث رسالة مفادها أننا (الأحزاب المحافظة) جاهزون في كل أنحاء العالم لتحمل المسؤولية الحكومية".

وأضافت رئيسة الوزراء التي تتولى السلطة على رأس ائتلاف يميني متطرف "في إيطاليا، أثبتنا أن اليمين قادر على الفوز بالانتخابات وقادر أيضا على الحكم"، وقالت إنها "فخورة بترؤس حكومة على وشك أن تصبح الثالثة الأطول عمرا في الجمهورية الإيطالية".

وأشادت ميلوني مجددا بأداء الاقتصاد الإيطالي مع رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي لإيطاليا، ورحّبت بعودة البلاد إلى "قلب الساحة الدولية".

وأضافت "نحن نحاول أيضا تغيير أوروبا"، داعية إلى اتحاد أوروبي "أقل بيروقراطية وأكثر سيادة"، وإلى "توحيد صفوف اليمين ويمين الوسط"، ومدافعة عن "القيم" و"العائلة" و"الديانة" و"الهوية".

وينتمي حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعمه ميلوني إلى تكتل "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" (يمين متطرف) في البرلمان الأوروبي.