مغردون ينددون بارتكاب الدعم السريع مجزرة داخل مسجد بالفاشر

في صباح مختلف عن أي صباح آخر، تجمع عدد من المصلين لأداء صلاة الفجر بقلوب مطمئنة وإيمان صاف، لكن وقوفهم بين يدي ربهم وفي بيت من بيوته لم يشفع لهم من القتل. فقد عمت حالة من الغضب منصات التواصل الاجتماعي السودانية، إثر المجزرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع باستهداف مسجد أثناء صلاة الفجر يوم الجمعة الماضي.

وأفادت "شبكة أطباء السودان" عبر حسابها على فيسبوك بأن قوات الدعم السريع ارتكبت جريمة مروعة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، إذ استهدفت بطائرة مسيرة مسجدا أثناء صلاة الفجر، مما أدى إلى مقتل أكثر من 70 مصليا، بينهم شيوخ وشباب، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وأدانت الشبكة هذه الجريمة البشعة التي تخالف كل القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدة أن استهداف المواطنين العزل يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان ووصمة عار في جبين مرتكبيها، كما يكشف حجم الانتهاك الصارخ من قبل الدعم السريع للقيم الإنسانية والدينية والقانون الدولي الإنساني.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجميع الجهات ذات الصلة ببذل الضغط الجاد لوقف هذه الجرائم، وضمان حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية فورية، وتوفير الغذاء والدواء للمدينة المنكوبة.

كما علقت الخارجية السودانية على المجزرة بالقول "تُدين حكومة السودان بأشد العبارات العدوان الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجد حي الدرجة بالفاشر بولاية شمال دارفور، مما أسفر عن استشهاد سبعين شخصاً وإصابة عدد من المصلين المدنيين وتدمير أجزاء من المسجد، في جريمة تجسد انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف الدينية والمواثيق الدولية التي تحمي دور العبادة والمدنيين".

حتي بيوت #الله لم تسلم يقول الله تعالى : (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم)#الدعم_السريع_منظمة_ارهابية https://t.co/4nitJwlZnn — بدر 🔺 | 🔻Badr (@bdri_mohamed) September 19, 2025

وقال مدونون "في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات السوداء ضد الشعب السوداني، أقدمت المليشيا على قصف مسجد بمدينة الفاشر أثناء صلاة الفجر باستخدام الطائرات المسيّرة، ما أسفر عن استشهاد عشرات المصلين الركع السجود وهم في بيت الله يرفعون الأكف بالدعاء".

وأضافوا أن هذا الاستهداف الغادر للأبرياء لا يمكن وصفه إلا بأنه عمل إجرامي مدان شرعا وأخلاقيا وإنسانيا، ويعد انتهاكا صارخا للقرارات الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2736 القاضي برفع الحصار عن مدينة الفاشر. وستبقى هذه الجريمة وصمة عار على جباه مرتكبيها وكل من يساندهم أو يبرر أفعالهم.

وكتب آخرون: "حتى بيوت الله لم تسلم"، وذكروا قوله تعالى (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وأضاف ناشطون أنه لم تكن مجزرة مسجد الفاشر حدثا صادما فقط بل كانت امتدادا متوقعا لسلسلة الجرائم التي اعتادت مليشيا الدعم السريع ارتكابها ضد المدنيين العزل.. وهذه المجرزة ليست سوى الوجه الحقيقي لمليشيا عرفت بالوحشية وانعدمت فيها كل قيمة إنسانية أو دينية.