ماذا وراء تسمية القسام لـ47 أسيرا باسم الطيار رون أراد؟

علق جمهور منصات التواصل الاجتماعي على صورة مجمعة لـ47 أسيرا إسرائيليا نشرتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس يوم أمس السبت، حيث كتب تحت كل صورة اسم الأسير "رون أراد"، ووصفت الصورة بأنها "وداعية" تزامنا مع بدء العملية العسكرية في غزة.

وأشارت القسام إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب تعنت رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وخضوع رئيس الأركان إيال زامير.

حتما …. هُم جنود الله فما يبهروننا به كل يوم وكل ساعة

أكبر من قدرتنا على الاستيعاب لم يكتفوا بأن يثبتوا للعالم بأنهم أعظم أبطال عرفتهم الدنيا في الحروب وفي القتال بل أكدوا أيضا أنهم خير عقول أنجبتها البشرية، وأنهم بلا منازع عباقرة هذا الزمان فتلك الصورة التي ترونها، ربما… pic.twitter.com/qimIakik0K — شيرين عرفة (@shirinarafah) September 21, 2025

لكن لماذا اختارت القسام اسم رون أراد؟ وما مصيره حتى أصبح اسمه يوضع على جميع صور الأسرى الإسرائيليين لديها؟ وكيف فسر جمهور منصات التواصل هذا الأمر؟

رون أراد هو طيار إسرائيلي ولد عام 1958، أُسر في لبنان عام 1986 أثناء مهمة استهداف مقاتلين هناك، ووقع في قبضة حركة أمل ثم حزب الله، قبل أن يختفي أثره تماما.

وتعددت الروايات بشأن مصيره، وأجرت إسرائيل عدة تحقيقات توصل معظمها إلى أنه توفي، مع اختلاف حول تاريخ الوفاة.

💥عاجل | كتائب القسام تنشر: بسبب تعنت نتنياهو وخضوع زامير.. صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة فيها صور وأسماء الأسرى الصهاينة. يبدو أن مصيرهم سيكون كمصير رون أراد. pic.twitter.com/gV6lN5dDIc — Fayed Abushammalah. فايد أبو شمالة (@fayedfa) September 20, 2025

واعتبر مدونون الصورة رسالة تشير إلى أن مصير الطيار "رون أراد" سيتكرر 47 مرة أخرى بسبب قرار بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة.

ورأى ناشطون أن اختيار اسم هذا الطيار الإسرائيلي تحديدا يحمل رسالة قوية ومزلزلة من حماس، مضمونها أن إسرائيل لن تعرف مصير أسراها، وأنهم لن يصلوا إليهم، لا أحياء ولا أموات، إذا استمرت في احتلال غزة وقررت الاجتياح.

#عاجل ‼️

ضمن الحرب النفسية والإعلامية وفضح تواطؤ وتخلي القيادة السياسية والعسكرية عن الأسرى-وفي تحريض لأهالي الأسرى والرأي العام ضد تصميم نتن ياهو التضحية بالأسرى لتحقيق مكاسب خيالية…

نشرت #حماس للمرة صور للأسرى الإسرائيليين وجنسيات أخرى من عسكريين ومدنيين وعددهم حسب صورهم 48… pic.twitter.com/3pXqsmlJc2 — عبدالله الشايجي Prof (@docshayji) September 20, 2025

وعلق مغردون بأن هذه الصورة تدخل ضمن إطار الحرب النفسية والإعلامية، وتفضح تواطؤ وتخلي القيادة السياسية والعسكرية عن الأسرى، وتحرض أهاليهم والرأي العام ضد إصرار نتنياهو على التضحية بهم لتحقيق مكاسب سياسية خيالية.

وأكد مغردون أن ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس يعد من أكثر القضايا حساسية في الصراع، ويستخدم كورقة ضغط في مفاوضات التهدئة أو تبادل الأسرى.

ورأى بعض المدونين أن التهديد الأخير من القسام يعتبر تصعيدا إضافيا، مع تحذيرات من أن غزة قد تتحول إلى "مقبرة للجنود الإسرائيليين".

حماس نشرت للمرة الأولى صور 48 أسيراً إسرائيلياً وأجانب، عسكريين ومدنيين، دون كشف مصيرهم. على الصور كُتب بالعربية والعبرية: بسبب تعنت نتنياهو وخضوع رئيس الأركان زامير" خطوة تحمل رسائل ضغط نفسي وإعلامي على القيادة وأهالي الأسرى. pic.twitter.com/izQudF1ZYY — Diyar (@diyariq9) September 20, 2025

وقالت يديعوت أحرونوت إن احتجاجات -شارك فيها الآلاف- اندلعت أمس السبت، في جميع أنحاء إسرائيل طالب فيها المتظاهرون بصفقة فورية وإنهاء الحرب.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان إن المظاهرات تحمل شعار "أنقذوا المخطوفين، أنقذوا الجنود وأنقذوا إسرائيل"، بينما انطلقت مظاهرات مشابهة في مدن وبلدات إسرائيلية عدة من ضمنها حيفا.