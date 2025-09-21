قتيل بإطلاق نار داخل ناد في نيو هامبشاير الأميركية

قتل شخص وأصيب آخرون بنيران مسلح أطلق النار داخل ناد ريفي في مدينة ناشوا بولاية نيو هامبشاير الأميركية مساء السبت بالتوقيت المحلي.

وتقع ناشوا على مسافة نحو 70 كيلومترا شمال غرب بوسطن، على حدود ولاية ماساتشوستس مباشرة.

وقال المدعي العام جون فورميلا ورئيس شرطة ناشوا كيفن رورك إن الشخص الذي لقي حتفه في نادي "سكاي ميدو" الريفي في ناشوا كان ذكرا بالغا، في حين لم تتوفر أية معلومات بشكل فوري عن حالة المصابين.

وأوضحت السلطات أن المشتبه به، الذي تم احتجازه في مكان الحادث، كان أيضا ذكرا بالغا، وأن التقارير السابقة عن مسلحين اثنين كانت خاطئة.

وكانت الشرطة أشارت إلى أن اثنين من المشتبه بهما هربا من مكان الحادث، وأنه تم اعتقال أحدهما في حين لا يزال الآخر حرا طليقا.

وأظهر مقطع فيديو جوي بثته محطة "دبليو إم يو آر" التلفزيونية توافد العديد من أعضاء فرق الطوارئ على موقع الحادث.

وقالت النائبة الأميركية ماغي غودلاندر في بيان لها، إنها كانت "تراقب عن كثب التقارير المأساوية عن إطلاق نار الليلة في نادي سكاي ميدو الريفي في ناشوا"، وإن قلبها مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمع بأسره.

ووقعت إحدى أعنف حوادث إطلاق النار الجماعية في أوفالدي بولاية تكساس في 24 مايو/أيار 2022، عندما قتل سلفادور راموس (18 عاما) 19 طالبا ومدرسين اثنين في مدرسة ابتدائية جنوبي الولاية، قبل أن تقتله الشرطة.

وتشهد الولايات المتحدة بين الحين والآخر حوادث إطلاق نار مرتبطة بتدخلات من الشرطة، وغالبا ما تعيد مثل هذه الحوادث النقاش حول أمن المجتمع وسلامة عناصر الشرطة في مناطق ريفية تعاني من انتشار السلاح.