على غرار أبو شباب.. مليشيا جديدة تظهر في غزة بدعم إسرائيلي

أثارت تقارير إعلامية موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن مزاعم تفيد بأن إسرائيل أسست مجموعات مرتزقة ونشطت مليشيات فلسطينية من بينها مجموعة مسلحة جديدة تحارب المقاومة في غزة يقودها رجل يدعى حسام الأسطل بدعم من الاحتلال الإسرائيلي، تعمل بالتوازي مع الجيش وتحت إشراف جهاز الأمن العام (الشاباك)، لأداء مهام استخباراتية وأمنية داخل قطاع غزة.

وبحسب ما نقلته صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية، تكلف هذه المجموعات بجمع المعلومات، ومراقبة المناطق التي جرى تفريغها من عناصر حماس والجهاد الإسلامي، إضافة إلى المشاركة في ضبط الأمن عند نقاط تجمع النازحين جنوب القطاع.

أما القناة 12 الإسرائيلية، فكشفت أن هذه المليشيات لا تتلقى أسلحة إسرائيلية نظامية، وإنما تزود بما صادره الجيش من مخازن فصائل المقاومة في غزة، إضافة إلى أسلحة تم ضبطها لدى حزب الله في جنوب لبنان، بحيث تظهر معداتها وكأنها "غنائم حرب" وليست تجهيزات عسكرية إسرائيلية.

ويحصل أفرادها كذلك على رواتب شهرية وتصاريح رسمية لحمل السلاح من الجيش الإسرائيلي، مما يجعلهم أقرب إلى مرتزقة محليين يخدمون أهداف الاحتلال تحت غطاء فلسطيني.

رأى رواد مواقع التواصل أن الأمر يتجاوز مجرد مهام استخباراتية، معتبرين الخطوة محاولة جديدة لاختراق الصف الداخلي الفلسطيني وزعزعة النسيج المجتمعي، بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها العسكرية المباشرة داخل القطاع.

وندد مغردون باستخدام "مليشيات فلسطينية" كأدوات للاختراق والإضعاف من الداخل، متهمين هذه التشكيلات بأنها تمنح "تسهيلات وذرائع" للاعتداء على مناطق مأهولة أو لتدمير معالمها، لكنهم شددوا في الوقت ذاته على أن ذلك لن ينال من عزيمة الشعب الفلسطيني أو من صموده.

ظهور زعيم ميليشيا جديد اسمه حسام الاسطل حيث أعلن عن تشكيل ميليشيا مسلحة في منطقة خان يونس وفي نفس الوقت يعلن ياسر ابوشباب عن تخريج دفعه جديده من الميليشا في رفح — أحمدصالحAhmd Saleh (@iahmedsalih) September 20, 2025

وحذر ناشطون من دور أجهزة استخباراتية خارجية مثل الموساد، مشيرين إلى أن هذه الأجهزة قد تمرر معلومات "صحيحة" تُستخدم لضرب أهداف أكبر، في إطار لعبة استخباراتية معقدة تجعل المواقف غير واضحة.

صحيفة "هآرتس" العبرية: – "الشاباك" والجيش يحققان في تسريب معلومة خطيرة، ووصولها إلى مقاتلي حماس عن طريق أحد عناصر عصابة أبو شباب. – نتج عن تسريب المعلومة، إحباط تنفيذ مهمة للجيش في إحدى مناطق مدينة غزة. – المهمة انتهت بمقتل 3 عناصر من عصابة أبو شباب. pic.twitter.com/aFjjtrnCQr — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 20, 2025

وأكد مدونون أن ظهور هذه التشكيلات يهدف بالأساس إلى تسهيل الوصول إلى عناصر المقاومة بعد فشل محاولات إسرائيلية سابقة، وأن بعض مهامها تنفذ أصلا في مناطق يسيطر عليها الجيش.

وأضافوا أن من بين أنشطتها سرقة المساعدات الإنسانية، مما يزيد من معاناة المدنيين بشكل كبير.

صحيفة إسرائيل اليوم العبرية: نشرت أوساط حركة حماس هذا الأسبوع تحذيرات من وجود "ميليشيا فلسطينية جديدة" تعمل في منطقة الشجاعية، يقودها فلسطيني يدعى حسام عبد المجيد الأسطل .يُظهر حسابه على فيسبوك أن حسام (53 عامًا) ينتمي إلى تنظيم ياسر أبو شباب، الذي ينشط شرق رفح. على سبيل المثال،… pic.twitter.com/IRAJW4goyK — 🔻𓂆Dalal Al.Jeshi (@dalalaljeshi) September 17, 2025

ويرى آخرون أن الهدف الإستراتيجي الأوسع يتمثل في ضرب النسيج الاجتماعي الفلسطيني وإشاعة اليأس والفرقة بين السكان، في محاولة لكسر التماسك الاجتماعي والسياسي داخل القطاع.

ورغم هذه الاتهامات، شدد كثير من المعلقين على أن الشعب الفلسطيني ما زال صامدا وموحدا حول مقاومته، مؤكدين أن مكانة "الخونة" مرفوضة اجتماعيا، وأن محاولات الاحتلال لزرع الفتنة لن تنجح في ثني الفلسطينيين عن قضيتهم أو إضعاف تماسكهم.