عباس وحماس يرحبان باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفصائل فلسطينية، في مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد بإعلان كل من بريطانيا وأستراليا وكندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية.

واعتبر عباس أن هذا الاعتراف خطوة مهمة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وشدد على أن الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وتجسيد استقلاله سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار.

كما اعتبر أن "الأولوية اليوم، هي لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات، والإفراج عن جميع الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، والذهاب إلى التعافي وإعادة الإعمار، ووقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين".

كما قالت حركة فتح -في بيان لها- إن اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا بدولة فلسطين "قرار تاريخي وانحياز إيجابي لمبادئ القانون".

ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح الاعترافات بدولة فلسطين بأنها "رسالة قوية" بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

حماس ترحب

من جهتها، أكدت حركة حماس أن الاعترافات بدولة فلسطين خطوة مهمة في تثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وقالت -في بيان لها- إن هذه الاعترافات المهمة يجب أن تترافق مع إجراءات تقود لوقف فوري لحرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا في قطاع غزة.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى "عزل الكيان المارق (إسرائيل)، ووقف كل أشكال التعاون والتنسيق معه، وتصعيد الإجراءات العقابية بحقه، والعمل على جلب قادته من مجرمي الحرب إلى المحاكم الدولية ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية".

إعلان

يشار إلى أن 11 دولة، بينها مالطا وبريطانيا ولوكسمبرغ وفرنسا وأستراليا وأرمينيا وبلجيكا، أعلنت مؤخرا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة غدا الاثنين.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و283 شهيدا و166 ألفا و575 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.