إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ من غزة وإصابة 10 جنود في حادث

أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه أسدود، وإصابة 10 جنود في حادث سيارة على مشارف مدينة غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض أحد الصاروخين بينما سقط الثاني في منطقة مفتوحة.

وجاء ذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار بين أسدود وعسقلان للتحذير من سقوط قذائف.

لحظة إطلاق جيش الاحتلال صواريخ دفاع جوي بعد استهداف أسدود المحتلة بصواريخ من غزة قبل قليل pic.twitter.com/n2IDMg2Wyh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 21, 2025

من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 10 جنود -اليوم الأحد- بعد انقلاب مركبة عسكرية كانت تقلهم على مشارف مدينة غزة.

وذكر موقع "والا" العبري أن "جيب عسكري من نوع هامر انقلب حوالي الساعة 5:15 فجرا بالتوقيت المحلي شمالي قطاع غزة" دون تفاصيل عن سبب انقلابه.

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابة 10 جنود، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى هداسا عين كارم (بالقدس) بواسطة مروحية، وثمانية بواسطة سيارة إسعاف".

بدورها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الجنود المصابين ينتمون إلى لواء "كفير" وأصيبوا على مشارف مدينة غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أعلنت أمس إصابة جندي من اللواء "401" بجروح متوسطة، إثر تعرضه لعملية قنص في حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزة.

وقد رُصدت مروحيتان تابعتان للجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذهما عمليات إجلاء من قطاع غزة، وتوجههما إلى مستشفيات في تل أبيب، وفق مصادر إسرائيلية.

وخلال الأيام الأخيرة، نقل الجيش الإسرائيلي الآلاف من جنود المشاة والمدرعات والهندسة إلى مدينة غزة، بهدف تسريع وتيرة اجتياحها ضمن خطة لإعادة احتلال قطاع غزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.