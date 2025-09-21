شهداء في يوم آخر من الإبادة بغزة وأونروا تحصي 1.9 مليون نازح

أحصت مستشفيات قطاع غزة مزيدا من الشهداء في ظل استمرار قوات الاحتلال في قصف مناطق مختلفة من القطاع ونسف عدد من المباني السكنية، بينما أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن 1.9 مليون شخص نزحوا قسرا في القطاع.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 20 شخصا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم الأحد، بينهم 16 في مدينة غزة.

وفي وسط مدينة غزة، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الحداد قرب مفترق الشعبية.

وأكد مستشفى العودة استشهاد فلسطيني جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف لمبان سكنية في محيط أبراج المخابرات وحي الشيخ رضوان، وألقى قنابل إنارة بكثافة في أجواء المنطقة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شخصا استشهد وأصيب 21 آخرون في قصف إسرائيلي على حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر مباني سكنية باستخدام عربة مفخخة في حي تل الهوا.

وتشهد الأطراف الجنوبية لحي تل الهوا جنوبي مدينة غزة أوضاعا ميدانية صعبة، مع تحركات للآليات العسكرية الإسرائيلية شرق دوار الدحدوح، تحت غطاء ناري كثيف لتقدم الروبوتات المفخخة.

وتحلق الطائرات الاستطلاعية والمُسيّرة على علو منخفض، مطلقة نيرانها بشكل متواصل، في وقت يتعرض فيه الحي لقصف مدفعي عنيف على مدار الساعة وعمليات تفجير واسعة لمنازل ومنشآت سكنية.

ويعتمد جيش الاحتلال على إدخال العربات المفخخة إلى أحياء المدينة لتدمير ما تبقى من مبانٍ فيها قبل أي توغل بري لقواته.

عمليات النزوح

وفي ظل التصعيد الإسرائيلي، تستمر عمليات النزوح الواسعة، وأكدت وكالة الأونروا أن 1.9 مليون شخص نزحوا قسرا في قطاع غزة.

وذكرت الوكالة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك "منذ عامين طويلين جدا، تدعو الأونروا إلى وقف إطلاق النار في غزة. حجم المعاناة والدمار لا يمكن تصوره".

إعلان

وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة أولغا تشيريفكو للجزيرة إنه لا أمان ولا أماكن كافية يلتجئ لها النازحون في مناطق الجنوب. وأوضحت أن عددا كبيرا من النازحين يبيتون في الشوارع لأيام بسبب الاكتظاظ في دير البلح وخان يونس.

وأفاد مكتب "أوتشا" بأن أكثر من 28 ألف حالة سوء تغذية حاد بين الأطفال دون سن الخامسة شُخّصت في قطاع غزة خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين فقط. وهو عدد يتجاوز إجمالي الحالات المُسجلة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وذكّر تقرير أوتشا بأن هذه الأرقام ناقوس خطر يتطلب تحركا عاجلا من الجميع أفرادا ومؤسسات ومنظمات دولية.

من جانبها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 4 شاحنات محمّلة بأغذية علاجية جاهزة للأطفال تعرّضت للسطو أمام مقرّها في مدينة غزة.

وقالت المنظمة إنه نتيجة ذلك حُرم ما لا يقلّ عن 2700 طفل مصاب بسوء التغذية الحاد من علاج منقذ للحياة، في ظل سياق المجاعة المعلنة شمال القطاع.

ودعت اليونيسيف جميع الأطراف إلى احترام المساعدات الإنسانية وحماية العاملين والإمدادات.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و208 شهداء و166 ألفا و271 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.