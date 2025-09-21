خبير عسكري: ملامح هجوم إسرائيل على غزة تتضح ووتيرته بطيئة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بدء دخول قوات الفرقة 36 إلى مدينة غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2″، بعد أسبوعين من رفع الجاهزية، مما يرفع عدد الفرق المشاركة في احتلال المدينة إلى 4، وفق خبير عسكري.

وتشمل المناورة العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة فرقتين نظاميتين (162، و36)، إضافة إلى الفرقة 98 (المظليون) والفرقة 99، حسب الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي.

وتتكون الفرقة 36 من 5 ألوية (غولاني، والسادس، والسابع مدرع، و188 مدرع، و263 مدرع) وفوجي مدفعية (219 و282)، مما يعني أن قوة عسكرية كبيرة وضعت تحت تصرف جيش الاحتلال.

أما ميدانيا، فترتكز المناورة -كما يقول الفلاحي خلال فقرة الجزيرة للتحليل العسكري- على الخطوط الخارجية للمدينة عبر الدفع بأرتال متعددة من محاور مختلفة ومن ثم تلتقي في نقطة معينة عبر المحاور التالية:

المحور الشمالي الغربي بقيادة الفرقة 98 باتجاه حيي الكرامة والرمال ومخيم الشاطئ غربي غزة.

تتولى الفرقة 162 المحور الشمالي الشرقي، وتعمل في منطقتي جباليا وجباليا البلد وصولا إلى شارع الجلاء الذي يتصل بعمق مدينة غزة.

تقود الفرقة 99 المحور الجنوبي الشرقي باتجاه حيي الزيتون والصبرة.

ويهدف جيش الاحتلال لإحكام حصار غزة من الشمال والشرق، إضافة إلى المناطق الجنوبية، من أجل ألا يبقى مجال للنزوح سوى عبر شارع الرشيد (البحر)، كما توقع أن تُستخدم الفرقة 36 في المحور الجنوبي الغربي لإكمال تطويق المدينة أو في محاور متعددة لتعزيز القطاعات العسكرية.

وحسب الخبير العسكري، فإن العملية العسكرية في مدينة غزة تسير بوتيرة بطيئة للغاية، إذ يحاول جيش الاحتلال تقليل نسبة الخسائر في صفوفه والموازنة أيضا من أجل "حماية الأسرى الموجودين لدى فصائل المقاومة".

وبناء على هذا الوضع، فإن العملية العسكرية بشكلها الحالي "لا تلبي الطموح السياسي لحكومة بنيامين نتنياهو"، خاصة في ظل الحديث عن "التزام رئيس وزرائها بجدول زمني مع الحكومة الأميركية لتنفيذها".

وقبل أيام، توعدت قيادة كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إسرائيل بحرب استنزاف تدفع فيها ثمنا باهظا في مدينة غزة، مؤكدة أن المدينة ستكون مقبرة للجنود الإسرائيليين.

وقالت قيادة القسام -في بيان عبر تطبيق تليغرام- إنها أعدت "جيشا من الاستشهاديين" وآلاف الكمائن والعبوات المتفجرة للقوات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن بدء العملية البرية في غزة وتوسيعها يعني أن إسرائيل لن تحصل على أي أسير حي أو ميت.