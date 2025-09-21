ترامب يتوعد فنزويلا بـ"ثمن باهظ" إذا لم تستعد مهاجرين

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فنزويلا بـ"ثمن باهظ" إذا رفضت استعادة مهاجرين "أجبرتهم على دخول الولايات المتحدة"، في ظل تصاعد التوترات مع كراكاس.

وقال ترامب أمس السبت إن واشنطن تريد من فنزويلا أن تستقبل على الفور جميع السجناء، ونزلاء المصحات النفسية الذين أُجبروا على دخول الولايات المتحدة الأميركية، مهددا بأن الثمن سيكون باهظا جدا في عدم الاستجابة.

وأصدر ترامب هذا التحذير في منشور عبر منصته تروث سوشيال، دون أن يوضح من السجناء الذين أشار إليهم، وكذلك دون أن يحدد الإجراء الذي ربما يقدم على اتخاذه إذا لم تنفذ فنزويلا طلبه.

وكثف ترامب الذي يرفع لواء محاربة الهجرة غير النظامية عبر زيادة عمليات الترحيل، الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على فنزويلا في المدة الأخيرة.

ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية في الكاريبي و10 طائرات مقاتلة من طراز إف-35 في بورتوريكو، وهي جزيرة تابعة للولايات المتحدة في البحر الكاريبي، في إطار حربها على عصابات المخدرات.

وتتهم واشنطن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته بالتورط في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأعلنت أخيرا تدمير قوارب "إرهابية لتهريب المخدرات".

وتنفي كراكاس بشدة هذه الاتهامات، وردت على الانتشار الأميركي الذي تعتبره تهديدا عسكريا، بإطلاق مناورات عسكرية واسعة النطاق في جزيرة "لا أورخيلا" في البحر الكاريبي على مسافة نحو 65 كيلومترا من البر الرئيسي، في خطوة قال وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز إنها تهدف إلى تعزيز الدفاعات وإظهار السيادة.

وندد مادورو الذي لا تعترف الولايات المتحدة بشرعيته، بـ"خطة إمبريالية لتغيير النظام وسرقة نفط البلاد"، ووصفها وزير دفاعه بأنها حرب غير معلنة.