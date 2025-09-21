ترامب يتعهد بالمساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد بالمساعدة في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق في مواجهة أي تصعيد محتمل من موسكو، وذلك بعد اختراق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستسهم في الدفاع عن هذه الدول إذا صعّدت روسيا اختراقاتها الجوية، قال ترامب للصحافيين "نعم سأفعل، سأفعل".

وأفادت إستونيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أول أمس الجمعة بأن ثلاث طائرات مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" انتهكت المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا وبقيت فيه لمدة 12 دقيقة.

وعلق ترامب من البيت الأبيض قائلا "نحن لا نحب هذا".

اجتماع مجلس الأمن

وأرسلت إيطاليا التي تتولى منذ أغسطس/آب الماضي مهمة مراقبة أجواء دول البلطيق في إطار حلف شمال الأطلسي، والسويد وفنلندا على الفور طائرات مقاتلة لاعتراض الطائرات الروسية.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الإستونية اليوم الأحد أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا الاثنين بناءً على طلبها.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أسقطت طائرات تابعة لحلف الناتو مسيّرات روسية بعدما خرقت الأجواء البولندية.

وفي أعقاب ذلك، قال ترامب إن هذا الانتهاك الروسي قد يكون حصل "عن طريق الخطأ".