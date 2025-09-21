أخبار|كينيا

تشيبيت وكبييغون.. صداقة كينية تتألق على منصة الذهب بطوكيو

Kenya's Beatrice Chebet, gold, and Kenya's Faith Kipyegon, silver, react after the women's 5,000 meters final at the World Athletics Championships in Tokyo, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Petr David Josek)
صداقة مميزة تجمع الخصمين الكينيتين بياتريس تشيبيت (يمين) وفايث كبييغون (أسوشيتد برس)
Published On 21/9/2025
آخر تحديث: 18:43 (توقيت مكة)

خطفت الكينيتان بياتريس تشيبيت وفايث كبييغون الأضواء في بطولة العالم لألعاب القوى، بعد أن توّجتا على التوالي بالميداليتين الذهبية والفضية في سباق 5 آلاف متر، مساء السبت 20 سبتمبر/أيلول في طوكيو، في مشهد جمع بين الإنجاز الرياضي والوفاء الإنساني.

ورغم أن السباق كان إعادة لنهائي أولمبياد باريس الذي جمعهما قبل عام، فإن المنافسة لم تنل من صداقتهما العميقة، بل عززت صورة نادرة في عالم المسافات المتوسطة والطويلة، إذ نادرا ما تجمع الميداليات بين "أفضل صديقتين".

Silver medallist Kenya's athlete Faith Kipyegon and Gold medallist Kenya's athlete Beatrice Chebet celebrate after the women's 5000M final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 20, 2025.
الكينيتان بياتريس تشيبيت (يمين) وفايث كبييغون (الفرنسية)

وجها المسافات الطويلة

تُعد كبييغون (31 عاما) أيقونة في سباقات 1500 متر، بـ3 ذهبيات أولمبية و5 ألقاب عالمية، إضافة إلى الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر.

أما تشيبيت (25 عاما)، فقد رسخت مكانتها كنجمة صاعدة بذهبيتين أولمبيتين ولقبين عالميين في 5 آلاف و10 آلاف متر، إلى جانب أرقام قياسية عالمية في السباقين.

عناق بعد الحسم

عقب عبور خط النهاية، لم يكن المشهد صراعا على الذهب بقدر ما كان احتفالا مشتركا، إذ تبادلت العدّاءتان العناق والابتسامات. تقول تشيبيت إن "فايث صديقتي منذ زمن طويل، نلهم بعضنا، وأنا فخورة بها". وترد كبييغون "هي صديقتي وأعرف أن الفوز عليها ليس سهلا".

Kenya's Beatrice Chebet and Kenya's athlete Faith Kipyegon (R) celebrate after the women's 5000m final during the World Athletics Championships in Tokyo on September 20, 2025.
بياتريس تشيبيت عند وصولها إلى خط النهاية ووراءها فايث كبييغون (الفرنسية)

صداقة تتجاوز المضمار

تصف كبييغون زميلتها بأنها "أفضل صديقة"، في حين تعتبرها تشيبيت "أختا ومرشدة". هذه الروح ظهرت جليا قبل أيام، حين ذرفت تشيبيت دموع الفرح من المدرجات بعد فوز كبييغون بذهبية 1500 متر، بينما كانت هي قد أحرزت ذهبية 10 آلاف متر قبلها بـ3 أيام.

إنجازات متبادلة

ورغم اختلاف معسكري التدريب، كبييغون في كابتاغات مع المدرب باتريك سانغ، وتشيبيت في إيتين مع بيتر بيي، فإنهما تتدربان معا معظم الوقت في كينيا.

في يوليو/تموز الماضي، حققتا معا يوما تاريخيا في يوجين الأميركية، إذ كسرت تشيبيت حاجز الـ14 دقيقة في سباق 5 آلاف متر، وبعدها بساعة فقط حطمت كبييغون رقمها القياسي في 1500 متر.

epa12392419 Winner Beatrice Chebet (L) of Kenya hugs second placed Faith Kipyegon of Kenya after the Women's 5000m final at the World Athletics Championships 2025 in Tokyo, Japan, 20 September 2025. EPA/FRANCK ROBICHON
الصديقتان بياتريس تشيبيت (يسار) وفايث كبييغون (يمين) تتبادلان التهاني مباشرة عند خط الوصول (الأوروبية)

"الفوز لمن تستحق"

قبل سباق طوكيو، اتفقتا على التعاون في مواجهة بقية المنافسات، مع قناعة بأن "الفوز لأي منهما سيكون مصدر سعادة للأخرى". هذه الروح الأخوية جعلت من الثنائية الكينية أكثر من مجرد إنجاز رياضي، بل رسالة عن قوة الصداقة في قلب المنافسة.

المصدر: الفرنسية

