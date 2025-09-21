الجيش الإسرائيلي: قتلنا نحو 5 آلاف من حزب الله ولن نسمح له بإعادة بناء قوته

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن وحداته تعمل بجهد متواصل لإحباط ما سماها بمحاولات حزب الله لإعادة بناء قوته، معلنا أن إسرائيل قتلت ما بين 4 إلى 5 آلاف قيادي وعنصر في حزب الله في الحرب الأخيرة.

وأضاف أدرعي في منشور على منصة "إكس" أن الجيش الإسرائيلي قضى على أكثر من 300 مسلح منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي ألحق ضررا بالغا بالقدرات الصاروخية لدى حزب الله.

وتابع "منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي جهوده لضمان ألا يتمكن حزب الله من العودة لتهديد مواطني الشمال وإعادة ترسانته الإرهابية"، على حد تعبيره.

وعيد إسرائيلي

وزعم أدرعي أن حزب الله "يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية محاولا إعادة إنشاء مقرات ومخابئ وبنى تحتية إرهابية دُمرت سابقا".

ورغم تنفيذه خروقات شبه يومية للاتفاق، ختم أدرعي بقوله إن "الجيش الإسرائيلي سيواصل تطبيق تفاهمات وقف النار بحزم حتى لا يتمكن حزب الله من العودة إلى هذه الحدود".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، توصلت إسرائيل وحزب الله إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن إسرائيل خرقته أكثر من 4500 مرة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 273 شخصا وإصابة 622 آخرين، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدّ للاتفاق، تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.