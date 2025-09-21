أخبار|ملاوي

شبهات تزوير واعتقالات تثير الجدل حول انتخابات ملاوي

Malawi Electoral Commission (MEC) officials count votes at the end of polling for the presidential and parliamentary elections, in Lilongwe on September 16, 2025.
تشهد ملاوي توترا سياسيا مع اقتراب إعلان نتائج الانتخابات (الفرنسية)
Published On 21/9/2025
|
آخر تحديث: 19:06 (توقيت مكة)

حفظ

تشهد ملاوي أجواء مشحونة مع اقتراب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء الماضي، وسط اتهامات بالتلاعب في البيانات واعتقالات طالت مسؤولين انتخابيين، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمات انتخابية سابقة في هذا البلد الواقع جنوبي القارة الأفريقية.

اعتقالات بتهمة التلاعب

فقد أعلنت الشرطة توقيف 8 موظفين في لجنة الانتخابات، بينهم مسؤولون عن إدخال البيانات، للاشتباه بمحاولتهم التلاعب بأرقام النتائج في العاصمة ليلونغوي وعدة مناطق أخرى، منها مانغوتشي وبلانتير وتشكوّوا.

وأوضحت أن التحقيقات بدأت بعد رصد مخالفات في سلوك أحد الضباط المكلفين بإدارة النتائج في دائرة ليلونغوي نكوما، وأنها تلاحق قضايا مشابهة في مناطق أخرى.

Election officials carry ballot boxes at the end of voting day in the country's general election in Lilongwe, Malawi, September 16, 2025. REUTERS/Thando Hlophe
أعلنت الشرطة الملاوية توقيف 8 موظفين في لجنة الانتخابات (رويترز)

الرئيس يرفع الصوت

من ناحيته ندد الرئيس المنتهية ولايته لازاروس تشاكويرا، الساعي لولاية ثانية، بما سماها "انتهاكات" في نحو نصف دوائر البلاد، مؤكدا أن حزبه، حزب المؤتمر الملاوي، قدّم شكوى رسمية للجنة الانتخابات للمطالبة بمراجعة مادية للنتائج في المناطق التي رُصدت فيها "انحرافات خطيرة".

كما انضم حزب "الجبهة الديمقراطية المتحدة" إلى قائمة المحتجين، متحدثا عن مخالفات جسيمة في مراكز تجميع النتائج.

ضغوط على الإعلام

في موازاة ذلك، توقفت 4 قنوات تلفزيونية، بينها القناة العامة، عن بث جداول النتائج التي كانت تجمعها من مراكز الاقتراع، في خطوة قالت منظمات حقوقية إنها جاءت تحت ضغط سياسي، محذّرة من أن غياب المعلومات الرسمية قد يفتح الباب أمام الشائعات والمعلومات المضللة.

FILE PHOTO: Malawi's President Peter Mutharika addresses guests during his inauguration ceremony in Blantyre, Malawi, May 31, 2019.REUTERS/Eldson Chagara/File Photo
رئيس ملاوي السابق بيتر موثاريكا (رويترز)

ذاكرة انتخابية مثقلة

اتهامات التلاعب ليست جديدة على المشهد السياسي في ملاوي؛ ففي 2019 أبطلت المحكمة العليا فوز الرئيس السابق بيتر موثاريكا بسبب مخالفات واسعة، مما مهد الطريق لفوز تشاكويرا في انتخابات أُعيدت عام 2020.

إعلان

واليوم، يجد الملاويون أنفسهم أمام مشهد مألوف، حيث يتنافس تشاكويرا (70 عاما) وموثاريكا (85 عاما) مجددا، في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها بلد يُصنف بين الأفقر عالميا، إذ يعيش نحو 70% من سكانه على أقل من دولارين يوميا.

ملاوي 1600
خريطة ملاوي (الجزيرة)

ترقب وحذر

ومع بقاء نتائج 4 دوائر فقط قيد الجمع، تؤكد لجنة الانتخابات أنها لن تتعجل إعلان الفائز رغم الضغوط السياسية، مشددة على ضرورة احترام الإجراءات.

وبينما يترقب الشارع النتيجة النهائية، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجو ملاوي من تكرار سيناريوهات الطعون والاضطرابات التي وسمت تاريخها الانتخابي القريب؟

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان