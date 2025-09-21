أخبار|إسرائيل

أبرز الصور في أسبوع.. نزوح جماعي في غزة واحتجاجات إسرائيلية

Displaced Palestinians move with their belongings southwards on a road in the Nuseirat refugee camp area in the central Gaza Strip on September 20, 2025, as Israel presses its ground offensive to capture Gaza City.
نازحون فلسطينيون بأمتعتهم يتجهون جنوبا على طريق في منطقة مخيم النصيرات للاجئين في وسط قطاع غزة في 20 سبتمبر/أيلول 2025 (الفرنسية)
Published On 21/9/2025
آخر تحديث: 13:00 (توقيت مكة)

شهد الأسبوع الجاري تطورات متسارعة على وقع تصعيد عسكري إسرائيلي واسع النطاق في قطاع غزة، تخللته غارات جوية مكثفة ومعارك برية أجبرت عشرات الآلاف من الفلسطينيين على النزوح جنوبا. وعلى الجانب الآخر من الحدود، تظاهر ناشطون إسرائيليون يطالبون بوقف الحرب، بينما ارتفعت وتيرة الاحتجاجات في القدس ضد استمرار الهجوم على غزة.

Displaced Palestinians flee northern Gaza Strip, by foot and in vehicles, carrying their belongings along the coastal road, near Wadi Gaza, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
العائلات الفلسطينية تغادر شمال القطاع تحت ضغط العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء الإسرائيلية (أسوشيتد برس)

نزوح فلسطيني واسع نحو الجنوب

ومع اتساع رقعة العمليات العسكرية، واصل عشرات آلاف الفلسطينيين في شمال القطاع نزوحهم سيرا على الأقدام، متجهين نحو وسط وجنوب غزة. وأظهرت مشاهد من مخيم النصيرات ووادي غزة جموع النازحين وهم يحملون ما استطاعوا حمله من متاع، بعد أن أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر مباشرة لسكان مدينة غزة بإخلائها نحو الجنوب.

Displaced Palestinians, fleeing northern Gaza due to an Israeli military operation, move southward, carrying personal belongings, after Israeli forces ordered residents of Gaza City to evacuate to the south, in the central Gaza Strip, September 21, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
فلسطينيون نازحون يحملون متاعهم على الطريق في منطقة مخيم النصيرات وسط قطاع غزة خلال توجههم جنوبا هربا من العمليات العسكرية الإسرائيلية (رويترز)
Amal Al-Qishawi, follows her injured son, Yasser, 11, carried on a bicycle by his father Rafiq Al-Qishawi, as they flee northern Gaza Strip walking along the coastal road, near Wadi Gaza, Saturday, Sept. 20, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
عائلات فلسطينية من شمال القطاع تتحرك سيرا على الأقدام وبمركبات بسيطة نحو الجنوب بعد أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة في الطريق الساحلي قرب وادي غزة (أسوشيتد برس)
Displaced Palestinians, fleeing northern Gaza due to an Israeli military operation, move southward, hauling personal belongings along the shore, after Israeli forces ordered residents of Gaza City to evacuate to the south, in the central Gaza Strip, September 21, 2025. REUTERS/Mahmoud Issa
نازحون فلسطينيون يسيرون بمحاذاة الشاطئ حاملين أمتعتهم بعد مغادرتهم شمال غزة باتجاه المناطق الوسطى والجنوبية عقب تكثيف الغارات والإنذارات بالإخلاء (رويترز)

تعزيزات عسكرية إسرائيلية قرب الحدود

وعلى الجانب الإسرائيلي من الحدود الجنوبية، حشد الجيش تعزيزاته العسكرية، حيث انتشرت الدبابات والمدفعية والوحدات القتالية قرب غزة. وتظهر الصور جنودا إسرائيليين إلى جانب آلياتهم الثقيلة في مناطق متاخمة للقطاع، في ظل إعلان حكومة تل أبيب أن عمليتها البرية في غزة تستهدف "حسم المعركة" عبر السيطرة على مدينة غزة، وهو ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية ودفع المزيد من المدنيين للنزوح.

SOUTHERN ISRAEL, ISRAEL - SEPTEMBER 17: An Israeli soldier walks near tanks as they are stationed near the border with the Gaza Strip on September 17, 2025 in Southern Israel, Israel. Israel launched its major ground offensive on Gaza City yesterday conducting heavy air strikes overnight forcing thousands of Palestinians to flee to the centre of the Strip to join the hundreds of thousands who have already fled. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
الجيش الإسرائيلي يحشد قواته قرب حدود غزة في إطار عملية برية أعلنت تل أبيب أنها تهدف للسيطرة على مدينة غزة (غيتي)
SOUTHERN ISRAEL, ISRAEL - SEPTEMBER 17: An Israeli soldier walks near an artillery unit near the border with the Gaza Strip on September 17, 2025 in Southern Israel, Israel. Israel launched its major ground offensive on Gaza City yesterday conducting heavy air strikes overnight forcing thousands of Palestinians to flee to the centre of the Strip to join the hundreds of thousands who have already fled. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
المدفعية الإسرائيلية تتموضع على أطراف القطاع وتشارك في قصف مكثف على المناطق السكنية مما أدى إلى زيادة وتيرة النزوح (غيتي)
SOUTHERN ISRAEL, ISRAEL - SEPTEMBER 17: Israeli soldiers stand near military vehicles near the border with the Gaza Strip on September 17, 2025 in Southern Israel, Israel. Israel launched its major ground offensive on Gaza City yesterday conducting heavy air strikes overnight forcing thousands of Palestinians to flee to the centre of the Strip to join the hundreds of thousands who have already fled. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
الآليات العسكرية الإسرائيلية تتحرك قرب الحدود الجنوبية للقطاع ضمن الاستعدادات القتالية (غيتي)

مظاهرات إسرائيلية ضد الحرب

وفي المقابل، نظم ناشطون يساريون إسرائيليون مظاهرات قرب الحدود مع غزة رفعوا خلالها لافتات تطالب بوقف الحرب. وأظهرت لقطات الشرطة الإسرائيلية وهي توقف بعض المشاركين وتزيل شعارات علقت على السياج الفاصل، في مشهد عكس الانقسام داخل إسرائيل بين استمرار العمليات العسكرية والدعوات المتصاعدة لوقفها.

Left-wing Israeli activists demonstrate along the border with the Gaza Strip calling for an end to the war between Israel and Hamas, on September 19, 2025, in southern Israel.
الناشطون الإسرائيليون ينظمون مظاهرات قرب الحدود مع غزة مطالبين بوقف الحرب والتوصل إلى حل سياسي للصراع (الفرنسية)
A sign left behind by demonstrators sits on the fencing as Israeli soldiers stand guard during a protest, calling for the end of the conflict in Gaza between Israel and Hamas, by the Israel-Gaza border, as seen from the Israeli side, September 19, 2025. REUTERS/Ammar Awad
الشعارات المعلقة تبقى شاهدا على الاحتجاجات الإسرائيلية ضد استمرار العمليات العسكرية رغم القيود الأمنية المشددة (رويترز)
Israeli soldiers walk as demonstrators hang up a banner on the fencing while attending a protest, calling for the end of the conflict in Gaza between Israel and Hamas, by the Israel-Gaza border, as seen from the Israeli side, September 19, 2025. REUTERS/Ammar Awad
الشرطة الإسرائيلية تعترض المحتجين وتوقف عددا منهم في محاولة لوقف التظاهرات المناهضة للقتال قرب السياج الفاصل (رويترز)
UPDATE FROM "OFFERS" TO "OFFICERS" AND "ARTICIPATING" TO "PARTICIPATING" Israeli police officers stop demonstrators participating in a protest, calling for the end of the conflict in Gaza between Israel and Hamas, by the Israel-Gaza border, as seen from the Israeli side, September 19, 2025. REUTERS/Ammar Awad
المتظاهرون الإسرائيليون يعبرون عن رفضهم للحرب برفع لافتات وتعليقها على السياج وسط انتشار أمني إسرائيلي مكثف (رويترز)

احتجاجات في القدس

وفي مدينة القدس، خرج مئات المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع رافعين لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة"، مرددين شعارات تطالب بإنهاء الحرب على غزة والإفراج عن الأسرى. وشهدت المظاهرة مواجهات محدودة مع الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت عددا من المشاركين. ورأى مراقبون أن هذه الاحتجاجات تعكس تنامي حالة الغضب الشعبي داخل إسرائيل إزاء استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية والسياسية.

Protesters hold up a banner with ‘Stop the Genocide’ written on it during a demonstration against the war in Gaza and calling for the release of hostages in Jerusalem on September 20, 2025. (Photo by JOHN WESSELS / AFP)
القدس تشهد مظاهرات واسعة رُفعت خلالها لافتات كتب عليها "أوقفوا الإبادة" في إشارة إلى الغضب الشعبي الإسرائيلي المتنامي من استمرار الحرب (الفرنسية)
Protesters hold up placards during a demonstration against the war in Gaza and calling for the release of hostages in Jerusalem on September 20, 2025. (Photo by JOHN WESSELS / AFP)
المحتجون الإسرائيليون يطالبون بإنهاء القتال والإفراج عن الأسرى في تحرك يعكس اتساع رقعة المعارضة للحرب داخل إسرائيل (الفرنسية)
A protester is arrested during a demonstration against the war in Gaza and calling for the release of hostages in Jerusalem on September 20, 2025. (Photo by JOHN WESSELS / AFP)
الاعتقالات في القدس تطال متظاهرين رفعوا شعارات مناهضة للحرب في مؤشر على تضييق السلطات على الأصوات الرافضة للعمليات العسكرية (الفرنسية)
المصدر: الجزيرة + وكالات

