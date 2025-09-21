السودان يحذّر من استخدام الدعم السريع للمرتزقة

حذّر مدير المخابرات العامة السوداني الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل من أن قوات الدعم السريع استقدمت من وصفهم بمرتزقة من الإقليم والعالم، مستفيدة من دعم مالي وعسكري خارجي، وهو ما زاد في معاناة الشعب السوداني وهدد استقراره وأمنه، بينما نزح 7500 شخص في مدينة الفاشر خلال 3 أيام.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عن مفضل قوله، خلال مشاركته في منتدى باكو للأمن بأذربيجان، إن "المرتزقة ارتكبوا جرائم جسيمة، شملت اقتحام مراكز الشرطة والسجون وإطلاق سراح سجناء خطيرين ومتخصصين في الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات".

وشدد مفضل على أن هذه التهديدات تتجاوز السودان، مشيرا إلى خطر انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة دوليا، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم بلاده ورفض أي دعم للدعم السريع، مع التصنيف الرسمي لها كجماعة إرهابية لدى المنظمات الإقليمية والدولية.

ويُعقد المنتدى بالعاصمة أذربيجان باكو في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر/أيلول الجاري، تحت عنوان "دور التعاون الأمني في منع الأزمات الإنسانية خلال النزاعات والكوارث"، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.

التطورات الميدانية

ميدانيا، أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأحد، مقتل مسؤول بحكومة ولاية شمال دارفور (غرب).

وقالت السلطات السودانية إن أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور محمداي عبد الله وزوجته قتلا في الفاشر إثر استهداف منزلهما بصاروخ من طائرة مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع، وفق قولها.

ونعى حاكم ولاية شمال دارفور الحافظ بخيت محمد وأعضاء حكومته عبد الله وزوجته، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأفاد محمد بأن عبد الله وزوجته قتلا جراء استهداف منزلهما بصاروخ من طائرة مسيّرة مساء السبت من قبل قوات الدعم السريع في الفاشر.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 7500 شخص من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر غربي السودان بسبب انعدام الأمن خلال 3 أيام.

إعلان

وأفادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، بأن الفرق الميدانية المعنية بتتبع النزوح قدّرت نزوح 7500 شخص من مخيم أبو شوك للنازحين ومدينة الفاشر بسبب تفاقم انعدام الأمن بين 17 و19 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأوضحت أن النازحين انتقلوا إلى مواقع أخرى داخل الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور، والوضع لا يزال "متوترا ومتقلبا للغاية" في المدينة.

وتفرض قوات الدعم السريع حصارا على مدينة الفاشر منذ 10 مايو/أيار 2024، رغم التحذيرات الدولية من خطورة المعارك هناك باعتبارها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش وقوات الدعم السريع حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها رغم كارثية الأوضاع غير الإنسانية في البلاد.

وأسفرت الحرب عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.