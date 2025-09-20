وقفة تضامنية مع "معتقلين سياسيين" في تونس

شهدت العاصمة التونسية مساء الجمعة، وقفة تضامنية مع معتقلين سياسيين، تقول السلطات إنهم يحاكمون في تهم جنائية.

ونظمت الوقفة "جبهة الخلاص الوطني " المعارضة أمام مدارج المسرح البلدي بشارع الثورة في تونس العاصمة.

وفي كلمته خلال الوقفة، قال عضو الجبهة، القيادي بحركة النهضة بلقاسم حسن "مرة أخرى نلتقي لنؤكد مواصلة التزامنا بالدفاع عن المعتقلين السياسيين، وتمسّكنا بالنضال الديمقراطي من أجل إطلاق سراحهم".

وأضاف حسن "لن نتوقف ولن نكف ولن نتنازل ولن نتراجع أبدا عن هذه القضية الوطنية والديمقراطية والحقوقية والإنسانية".

وتعهد بعدم التخلي عن المعتقلين السياسيين، "ومطلبنا بسيط، فإن كانت هناك تهم واضحة بحقهم فتُقدم للشعب التونسي دون الزج بهم وراء القضبان قبل صدور الأحكام".

وعلى هامش الوقفة، ردّد المشاركون هتافات تطالب بالإفراج عن الموقوفين؛ من أبرزها: "لا قضاء لا قانون.. شرفاء في السجون" و"حريات… يا قضاء التعليمات"، وشادين (متمسكين) في سراح المعتقلين".

وتشدد السلطات على أن القضاء مستقل، وأن الإجراءات القانونية تُتخذ وفقا للقانون وبدون تدخل سياسي.

وتقول السلطات إن الموقوفين في السجون يحاكمون بتهم جنائية مثل التآمر على أمن الدولة أو الفساد، نافية وجود أي محتجزين لأسباب سياسية.