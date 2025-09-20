موسكو تنفي اختراقها المجال الجوي لإستونيا

نفت وزارة الدفاع الروسية دخول 3 مقاتلات تابعة لها المجال الجوي لإستونيا بشكل غير قانوني، بعد اعتراضها من قِبل طائرات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتحذيرها بضرورة الابتعاد.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس الجمعة، إن مقاتلاتها كانت في "عملية تحليق مجدولة وملتزمة بشكل صارم بقواعد المجال الجوي الدولي، ولم تنتهك حدود الدول الأخرى، كما أكدت عمليات الرصد الموضوعية".

وحسب بيان الدفاع الروسية، فإن الطائرات" لم تنحرف عن مسارها المتفق عليه، ولم تنتهك المجال الجوي الإستوني، وحلّقت فوق "المياه المحايدة لبحر البلطيق على مسافة تزيد عن 3 كيلومترات من جزيرة فايندلو في خليج فنلندا".

وفي وقت سابق أمس أفادت إستونيا -العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي– بخرق 3 طائرات مقاتلة روسية من طراز "ميغ-31" أجواءها، معتبرة ذلك "انتهاكا "جريئا على نحو غير مسبوق".

وأعلن رئيس الوزراء الإستوني كريستن ميشال أن بلاده ستطلب من حلف شمال الأطلسي تفعيل المادة الرابعة، التي تنص على إجراء مشاورات بين الحلفاء في حال وجود تهديد لأحد أعضائه.

وكانت وزارة الخارجية الإستونية قد استدعت القائم بالأعمال الروسي، وقدمت احتجاجا رسميا بعد دخول 3 مقاتلات روسية أجواء البلاد.

وحسب الرواية الإستونية، دخلت 3 مقاتلات روسية من طراز "ميغ-31" المجال الجوي الإستوني قرب جزيرة فايندلو دون إذن، وبقيت داخله قرابة 12 دقيقة دون خطط طيران أو تواصل مع مراقبة الحركة الجوية في إستونيا، مع إغلاق أجهزة الإرسال.

وفي بيان على موقع "إكس"، قالت المتحدثة باسم حلف الناتو أليسون هارت "رد حلف الناتو على الفور وقام باعتراض الطائرات الروسية".

ووصف المتحدث باسم الناتو الخرق الروسي بـ"المتهور"، وقال إن مجلس الحلف سيجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر.

ويرى مراقبون أن تفاصيل مناورة الاعتراض لا تزال غير واضحة، وفي مثل هذه الحالات، تحلق الطائرات المقاتلة عادة لمرافقة الطائرة الدخيلة خارج المجال الجوي.

إعلان

ويأتي الحادث في وقت تشهد فيه العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي توترات شديدة، والأسبوع الماضي، خرقت 19 مسيرة روسية أجواء بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي ردت مع حلفائها بنشر طائرات ودفاعات جوية لمواجهة التهديد، وبعد أيام، دانت رومانيا بدورها انتهاك مسيرة روسية مجالها الجوي.