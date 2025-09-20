مطار بروكسل يلغي الأحد 50% من الرحلات المغادرة بسبب الهجوم الإلكتروني

قال مطار بروكسل إنه سيتعين إلغاء نصف الرحلات المغادرة المقررة غدا الأحد بسبب الاضطراب المستمر في أعقاب الهجوم الإلكتروني الذي ضرب عددا من المطارات الأوروبية.

وقال متحدث باسم المطار البلجيكي "طلب مطار بروكسل من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة المقررة يوم الأحد 21 سبتمبر/أيلول من أجل تجنب اصطفاف الطوابير الطويلة والإلغاءات المتأخرة".

وأدى هجوم إلكتروني، اليوم السبت، على شركة تزود مطارات بأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى تعطيل العمليات في عدة مطارات أوروبية رئيسية، مما تسبب في تأخير وإلغاء رحلات.

ويُمثل هذا الخلل أحدث حلقة في موجة هجمات إلكترونية متطورة استهدفت حكومات وشركات حول العالم، وطالت قطاعات مثل الرعاية الصحية والدفاع والتجزئة وصناعة السيارات.

وقال مطار هيثرو في لندن إن شركة كولينز إيروسبيس، التي تزود عددا من شركات الطيران في مطارات حول العالم بأنظمة تسجيل الوصول والصعود، تواجه مشكلة فنية قد تتسبب في تأخير للمسافرين المغادرين.

كما ذكر مطارا بروكسل وبرلين، في بيانين منفصلين، أنهما تأثرا أيضا بالهجوم.

وبعد ساعات، قال مطار دبلن إن هذه المشكلة أثرت على عملياته بشكل طفيف، إلى جانب مطار كورك، وهو ثاني أكبر مطار في أيرلندا بعد دبلن.

وقالت آر.تي.إكس، الشركة الأم لكولينز إيروسبيس، إنها على علم بوجود "خلل إلكتروني" في أنظمتها في مطارات بعينها دون أن تحددها. ولم تقدم الشركة أي معلومات عن الجهة التي ربما تكون وراء هذا الهجوم.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه لا توجد حاليا أي مؤشرات على وقوع "هجوم واسع النطاق أو خطير" وإن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وقالت شركة سيريوم المتخصصة، في بيانات الطيران، إن 29 رحلة مغادرة ووصول أُلغيت في مطارات هيثرو وبرلين وبروكسل. وإجمالا، كان من المقرر تسيير 651 رحلة من هيثرو، و228 من بروكسل، و226 من برلين اليوم السبت.

وعادة ما تكون هذه الأعطال الكبيرة ناجمة عن تخريب متعمد أو عبر هجمات إلكترونية تعرف باسم برامج الفدية، والتي تصيب شبكات الشركات بالشلل وتستخدم من أجل الحصول على فدية.

وقال هشام العسم أستاذ علوم الحاسوب بجامعة بكنغهام إن هذا الحادث يوضح كيف يمكن أن يؤدي استخدام بنية رقمية مشتركة إلى "نقاط ضعف لكل جهة على حدة".

وأضاف "مثل هذه النماذج تحول الكفاءة إلى هشاشة، حيث يمكن لاختراق واحد أن يعطل عدة شركات طيران في آن واحد".

وذكرت عدة مواقع متخصصة في تتبع الاختراقات أن شركة كولينز إيروسبيس تعرضت لهجوم من متسللين إلكترونيين في عام 2023. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق على تلك التقارير أو تفاصيل الهجوم الذي وقع اليوم السبت.