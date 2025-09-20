مستشار ترامب لأفريقيا: الوضع السوداني مؤلم ونسعى لحل سلمي

قال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، إن الوضع الإنساني في السودان بالغ الألم، نتيجة الحرب المستمرة منذ 3 سنوات دون التوصل إلى حل.

وفي مقابلة مع قناة الجزيرة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عبّر بولس عن أسفه لغياب التغطية الإعلامية الكافية لهذه الكارثة الإنسانية، رغم حجم المعاناة التي يعيشها الشعب السوداني.

وأكد أن إدارة الرئيس ترامب تولي هذا الملف أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتابع تطورات الأزمة السودانية من كثب ضمن إطار الرباعية، وبالتعاون مع عدد من الشركاء الإقليميين والدوليين.

وشدد بولس على ضرورة التوصل إلى حل سلمي وفوري للنزاع، قائلا "لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، فقد شهدنا عشرات الآلاف من القتلى، ومئات الآلاف من الجرحى، ونحو 10 ملايين نازح".

وأضاف أن سياسة الرئيس ترامب واضحة وتقوم على دعم السلام، مستشهدًا بالمبادرات التي أطلقها خلال ولايته الأولى، وعلى رأسها الاتفاقات الإبراهيمية، التي أسهمت في تهدئة عدد من النزاعات في المنطقة.