مسعد بولس يكشف التوجه الأميركي بأفريقيا وجهود السلام في الكونغو

أكد مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا، أن الولايات المتحدة تشهد تحولا جذريا في سياستها تجاه القارة الأفريقية، يقوم على بناء شراكات إستراتيجية طويلة الأمد بدلا من الاكتفاء بالمساعدات التقليدية.

وفي تصريحات للجزيرة، أوضح بولس أن إدارة ترامب وضعت نهجًا جديدًا يركز على الاستثمار الحقيقي والانفتاح الاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعوب الأفريقية ويعزز الاستقرار الإقليمي.

وأشار بولس إلى أن هذا التوجه الجديد تجلى في سلسلة من الاتفاقيات والشراكات التي أُبرمت خلال الأشهر الستة الماضية مع دول مثل أنغولا، والكونغو، وسيراليون، والغابون، ومصر، في مجالات حيوية تشمل النفط والغاز، والزراعة، والصحة، والتكنولوجيا.

وفي سياق حديثه عن التنافس الدولي في أفريقيا، أوضح بولس أن الوجود الصيني في القارة يعود لعقود، ويرتكز على الجانب الاقتصادي، لكنه خلّف آثارًا سلبية على عدد من الدول بسبب طبيعة القروض والاستثمارات.

أما الوجود الروسي، من وجهة نظر بولس، فهو أكثر تعقيدًا، إذ يجمع بين النفوذ الاقتصادي والتدخلات العسكرية، ما يثير قلقًا متزايدًا في عدد من المناطق.

نزاع الكونغو

وفي ملف النزاع بين الكونغو ورواندا، كشف بولس عن نجاح دبلوماسي كبير حققته إدارة ترامب، حيث تم التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين البلدين بعد 5 أشهر من المفاوضات المكثفة، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

ويقول كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون أفريقيا إن الاتفاق، الذي وُقّع في واشنطن وأُعلن عنه رسميا في البيت الأبيض بتاريخ 27 يونيو/حزيران الماضي، يُعد خطوة غير مسبوقة، إذ تضمن آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، وهو ما لم تحققه الاتفاقيات السابقة.

ووصف بولس هذا النزاع بأنه من أكثر الصراعات دموية وتعقيدًا في أفريقيا، حيث تسبب في مقتل نحو 6 إلى 7 ملايين شخص، ونزوح 8 ملايين، إلى جانب مئات الآلاف من الجرحى.

وأكد أن الحل لن يكون فوريا، بل يتطلب وقتًا وجهدًا، مشددًا على أهمية دعم الاتحاد الأفريقي في تنفيذ الاتفاق، رغم محدودية إمكاناته.

الدور القطري

كما أثنى بولس على الدور الحيوي الذي لعبته دولة قطر في دعم جهود الوساطة، مشيرًا إلى التعاون الوثيق بين واشنطن والدوحة في هذا الملف وغيره من النزاعات في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وخص المبعوث الأميركي لأفريقيا بالذكر المبادرة القطرية للحل الداخلي في الكونغو الديمقراطية، والتي تتضمن حوارًا بين الحكومة الكونغولية وحركة إم 23، معتبرًا أن هذا المسار ضروري لاستكمال تنفيذ اتفاق السلام مع رواندا.

وختم بولس تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الرئيس ترامب ترفض الحلول العسكرية بشكل قاطع، وتؤمن فقط بالحلول السلمية والدائمة، التي تُبنى على أسس قوية وتلقى قبولًا واسعًا من جميع الأطراف، بما يضمن استقرارًا طويل الأمد في القارة الأفريقية.